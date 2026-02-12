Община Стара Загора организира прожекции на филма „Един грам живот“ с фокус върху ранната превенция

Снощи в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ се състоя първата прожекция на българския филм Един грам живот, посветен на превенцията на употребата на наркотични вещества сред деца и младежи. Събитието е организирано от Община Стара Загора съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и е част от националната програма за ранна превенция в семейна и общностна среда.

Прожекцията събра педагогически съветници, психолози, учители, директори на училища, родители, обществени възпитатели и специалисти, работещи с деца. Филмът разглежда по реалистичен и въздействащ начин последствията от употребата на наркотични вещества и поставя фокус върху личния избор, липсата на разговор и ролята на семейството.

Преди началото продуцентът Стоян Стоянов сподели:

„Филмът е за децата и родителите. Той е свързан с близките ви хора, които ви подканят, когато се приберете, просто да ги прегърнете… Понякога ни трябва един грам любов, един грам прегръдка, един грам надежда, за да продължим да се радваме на живота.“

Прожекциите продължават и днес 12 февруари, от 17.30 ч., отново в залата на Регионалната библиотека „Захарий Княжески“, при вход свободен. Организаторите канят родители, учители и всички, които работят с деца и млади хора, да се включат и да подкрепят навременната грижа и превенцията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com