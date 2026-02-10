Община Казанлък домакинства честването на 3 март на връх Шипка с програма на Ансамбъл “Българе“

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова свика официална координационна среща с институциите, ангажирани с организацията на честванията на Трети март. На срещата присъстваха Старозагорския митрополит Киприан, областната управа в лицето на зам.-областния управител Петко Карагитлиев, директора на Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов, представители на пожарната, полицията, НСО, АПИ, представители на 61 Стрямска механизирана бригада.

Основен акцент в Програмата на честванията е участието на Ансамбъл “ Българе” с ръководител Христо Димитров, който лично представи формациите, които ще участват-НФА „Българе“, българските трима тенори „Уникалните гласове“, ансамбъл „Детелини“, Национално дружество „Традиция“.

На три различни точки на връх Шипка, ще се представят българският танц, българската революционна песен и българските исторически личности.

Подробности ще бъдат дадени за всяка една проява в дните до 3 март.

С оглед на очаквания голям брой посетители и необходимостта от осигуряване на безопасното и организирано протичане на тържествата, се въвежда временна организация и ограничение на движението от и до връх Шипка.

Временно се преустановява движението на транзитно преминаващи моторни превозни средства по път I-5/Е-85 и път III-5004 и в двете посоки (Казанлък – връх „Шипка“ – Габрово и обратно), считано от 20.00 ч. на 02.03.2025 г. до 18.00 ч. на 03.03.2025 г. Забраната не важи за автобусите от организирания междуградски автобусен транспорт по редовните пътнически линии.

Организацията за придвижване на гостите на тържествата е следната:

– От 06.00 ч. до 12.30 ч. на 03.03.2025 г. се въвежда еднопосочно движение на МПС от гр. Казанлък и гр. Габрово към връх „Шипка“.

– От 12.30 ч. до 18.00 ч. на 03.03.2025 г. движението ще бъде еднопосочно от връх „Шипка“ към гр. Казанлък и гр. Габрово.

Транзитното преминаване на моторни превозни средства от северната част на страната към южната и обратно се пренасочва през Прохода на Републиката (път II-55).

ОДМВР – Казанлък напомня, че по време на тържествата няма да бъдат допускани лица, носещи огнестрелно оръжие, лица в нетрезво състояние или употребили наркотични вещества, както и лица без документи за самоличност.

