Седмицата на брака в Белоградчик

В Младежки дом - Белоградчик тържествено бе отбелязана Седмицата на брака. На събитието присъстваха Боян Минков – кмет на Община Белоградчик и Ангел Георгиев – Председател на Общински съвет. Общинска администрация уважи 10 семейства от общината, които тази година празнуват кръгли годишнини от своите сватби.

В своята реч г-н Минков благодари на всички присъстващи за това, че показват на младите хора колко е важно семействата да сключват брак. Той също така им благодари, че със своя личен пример те показват на бъдещите поколения колко е важно семейството да се гради и съхранява чрез брака, основан на взаимно уважение, отговорност и любов. Пожела им да са здрави и да се радват на деца, внуци и правнуци.

Всички присъстващи имаха възможността да споделят тайната на дългогодишния брак и споделиха помежду си спомени от изминалите години. След това кмета на общината раздаде подаръци на всички.

Братой Диков, който бе от празнуващите, прочете свое стихотворение, посветено на двойките, празнуващи златни сватби.

Целта на Седмицата на брака е да насърчи семейните двойки към изграждане на успешни и устойчиви взаимоотношения, като обедини усилията на обществото в подкрепа на брака и семейството. Инициативата празнува ключовите ценности на единството, посвещението, любовта и силната връзка, скрепена от брачния съюз между две личности, на които се крепи свързаността в общностите. Седмицата на брака се провежда по същото време в 30 страни по света, сред които Англия, Германия, Австрия, Чехия, Холандия, Словакия, САЩ, Румъния, Швейцария, Унгария и др.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com