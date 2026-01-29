Нова улица в Кърджали. Край на трафика

Планира се нов проект, който ще улесни гражданите на Кърджали.

Нова улица, която да разтовари трафика по булевард „Беломорски“ в Кърджали. Чудесна идея, чиято реализация може да стартира до няколко месеца.

Планирано е изгражда на участък, който да преминава през Промишлената зона и свързва „Беломорски“ с централната градска част, обяви зам.-кметът Даниел Делчев.

Целта е стотиците работници от предприятията в района да ползват улицата, без да се налага включване в движението на булеварда с опасен ляв звой поради голямата натовареност на трафика.

Финансирането вече е осигурено от Министерството на иновациите и растежа.

