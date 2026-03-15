ДПС с мощна листа в Пазарджик. Води я Искра Михайлова

Мощна листа в Пазарджик регистрира ДПС днес. Водач на списъка от утвърдени имена е зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Ново начало Искра Михайлова. На второ място е досегашният народен представител от региона в няколко парламента Небие Църенска. Искра Михайлова и кандидатите за вота на 19 април входираха листата в ЦИК.

Кандидати за народни представители на ДПС за 13 МИР Пазарджик са:

1.Искра Михайлова- Копарова

2.Небие Църенска

3.Юмер Хамза

4.Осман Мурадов

5.Мустафа Алиш

6.Искра Люгова

7.Петко Проданов

8.Петя Цветкова

9.Айредин Еюпов

10.Исмаил Моллов

11.Спас Николов

12.Мехмед Бандьо

13.Алиш Алендар

14.Наим Идриз

15.Светлан Бабечки

16.Мариела Тупарова

