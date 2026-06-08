Айтен Сабри посети кмета на Кирково

Зам.-председателят на ПГ на ДПС и НС Айтен Сабри, заместник-председател на Народното събрание, посети община Кирково и се срещна с кмета Шинаси Сюлейман и председателя на Общинския съвет Сали Рамадан.

Ето какво написа Айтен Сабри във Фейсбук след срещата :

Днес имах удоволствието да разговарям с кмета на община Кирково г-н Шинаси Сюлейман и с председателя на Общинския съвет г-н Сали Рамадан за важните теми и предизвикателства, които вълнуват хората в общината.

Вярвам, че силата ни е в единството. Всеки има своя гледна точка, своя опит и своите идеи, но когато се изслушваме с уважение и поставяме интереса на хората над всичко, можем да постигнем много повече.

Изразявам своето уважение и респект към труда, усилията и отговорността на всички, които всеки ден работят за развитието на общината и за по-добрия живот на хората. Независимо от различията в мненията, най-важно е да съхраняваме добрия тон, взаимното уважение и човечността, защото именно те са основата на доверието и разбирателството помежду ни.

Каузата на ДПС винаги е била свързана с разбирателството, взаимното уважение и грижата за хората. Именно тези ценности ни обединяват и ни дават сили да работим рамо до рамо за по-доброто бъдеще на всяко населено място и на всяко семейство.

Благодаря за откровения разговор, за взаимното уважение и за общата воля да продължим да работим заедно – с отговорност, човечност и грижа към всеки един.

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