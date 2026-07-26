Кафето - 1 евро, кебапчетата - 5. Райско море на народни цени

Докато цените на летните почивки в многобройни адриатически дестинации продължават да се покачват, едно място остава сред най-достъпните варианти за лятна почивка.

Почивката на хърватското крайбрежие става все по-трудна за много семейства, тъй като цените на настаняването, храната и кетъринг услугите се покачват година след година. Тези, които нямат собствен апартамент или роднини на морския бряг, често трябва да отделят голяма част от семейния си бюджет за едноседмична почивка. Само на няколко километра от хърватската граница се намира Неум, единственият крайбрежен град в Босна и Херцеговина, който тази година отново се нарежда сред най-достъпните дестинации на Адриатическо море, пише N1, цитирано от сайта "Бизнес новините".

Неум е разположен на брегова линия от около 24 километра и е единственият излаз на Босна и Херцеговина към Адриатическо море. Благодарение на залива и полуостров Пелешац, морето там като цяло е по-спокойно, отколкото в много други части на Адриатическо море, поради което мястото е особено популярно сред семействата с деца. Освен плуването, посетителите се наслаждават на разходки по крайбрежната алея, разглеждане на близките плажове, разходки с лодка или посещение на Дубровник, Стон, Корчула и делтата на Неретва, които са само на кратко разстояние с кола от Неум.

Нощувка от около 35 евро на човек

Въпреки че цените в Неум са се повишили донякъде, те все още са значително по-ниски, отколкото в много други адриатически дестинации. В разгара на основния туристически сезон апартамент за двама души може да се намери на платформите за резервации за около 50 до 70 евро на вечер, което е приблизително 35 евро на човек.

Предлагат се и по-достъпни места за настаняване, като апартаментите на първа линия с гледка могат да струват около 150 евро на вечер. Семейства с трима или четирима членове обикновено плащат между 70 и 120 евро на вечер за настаняване, в зависимост от местоположението и удобствата.

Храната и напитките все още са достъпни

Неум е известен и с достъпните си цени в заведенията за обществено хранене:

чаша кафе струва от 1 до 2,5 евро.

порция кебапчета от 5 до 8 евро

Рибните и морските ястия обикновено струват между 20 и 50 евро, в зависимост от ресторанта и избора на ястие.

Тези, които си приготвят сами храната по време на почивката, могат да спестят още повече, защото цените на хранителните стоки в магазините са сравними с останалата част от Босна и Херцеговина и често са по-ниски, отколкото на хърватското крайбрежие, пише Metropolitan.si.