Родените на тези дати имат най-голям шанс да забогатеят

Датата на раждане може да разкрие способности за финансов успех, лидерство и професионално израстване, твърдят нумеролози, цитирани от Times of India. Според тях определени числа носят по-силна енергия и се срещат по-често при амбициозни, дисциплинирани и предприемчиви хора. На родените в тези дни се приписват качества, които могат да им помогнат да натрупат богатство или да се издигнат в кариерата. Нумерологията обаче е езотерично учение и твърденията й не са научно доказани.

Родени на 1-ви, 10-и, 19-и или 28-и

Нумеролозите определят родените на тези дати като естествени лидери с увереност, амбиция и силно развити умения за вземане на решения. Те не се страхуват да поемат риск, но обикновено внимателно преценяват възможните ползи и опасности.

Тези качества могат да ги направят успешни предприемачи, ръководители или хора, които сами изграждат професионалния си път. Смята се, че най-големият им шанс идва, когато разчитат на собствените си идеи и не позволяват на чуждото мнение да отслаби решителността им.

Родени на 8-и, 17-и или 26-и

Тези дати се свързват с финансова проницателност, дисциплина и изключително постоянство. Според нумеролозите родените в тези дни умеят да управляват ресурсите си разумно и рядко преследват бързи, но несигурни печалби.

Материалният им успех обикновено идва чрез упорит труд, дългосрочно планиране и търпение. Те могат да се справят отлично в бизнеса, финансите и управлението, защото не се отказват лесно и умеят да превръщат постепенното развитие в трайно богатство.

Родени на 3-ти, 12-и, 21-ви или 30-и

Хората от тази група се смятат за талантливи комуникатори с богато въображение и силно творческо мислене. Те умеят да привличат вниманието, да представят идеите си убедително и да изграждат полезни връзки.

Нумеролозите им предричат успех в образованието, медиите, рекламата, изкуството и шоубизнеса. Най-големите им възможности се появяват там, където могат свободно да използват своята креативност и дарбата си да въздействат на хората.

Родени на 5-и, 14-и или 23-ти

Родените на тези дати се отличават с гъвкавост, бърза мисъл и способност да забелязват възможностите преди останалите. Те лесно се приспособяват към промените и могат да вземат успешни решения дори в динамична и непредвидима среда.

Подходящи за тях са професии в продажбите, маркетинга, търговията и пътуванията. На тази група се приписват още финансов усет, чувство за отговорност и талант за ръководене, които могат да й осигурят стабилност и издигане до високи позиции.