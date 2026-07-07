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Вижте идеалния цвят за дома ви според месеца на раждане

Според дизайнери нюансът на рождения камък може да внесе настроение, уют и индивидуалност в интериора

Вижте идеалния цвят за дома ви според месеца на раждане
Снимка: Пиксабей
07 юли 26 | 10:12
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Иван Ангелов

Идеалната цветова схема за дома може да бъде избрана според месеца на раждане, точно както човек избира камък талисман, пише evamagazin. Интериорни дизайнери свързват всеки месец със скъпоценен камък и предлагат неговият нюанс да стане отправна точка за декора. Идеята не е домът да се превърне в цветен експеримент, а да получи личен знак - чрез стена, мебели, текстил или малък акцент.

Януари - бордо

Януари е свързан с граната - камък, който символизира вярност, сила и стабилност. В интериора тази енергия най-добре се предава чрез дълбоко бордо. Според дизайнерката Лекси Вестергард това е фин червен нюанс, който създава богат и елегантен ефект, без да изглежда прекалено натрапчив.

Бордото стои особено добре в коридори, малки бани, трапезарии или като акцентна стена. То внася топлина и драматичност, но има нужда от баланс със светъл таван, добро осветление, дърво или метални детайли. Ако се използва внимателно, този цвят прави помещението по-зряло и по-луксозно.

Февруари - лилаво

Рожденият камък на февруари е аметистът - символ на вътрешен мир, хармония и духовна яснота. Затова дизайнерите препоръчват лилавото, но не непременно в ярък и тежък вариант. Лорън Лърнър посочва сиво-лилавия оттенък като по-балансиран избор, който се променя красиво на естествена светлина.

Този нюанс е подходящ за спалня, кът за четене или тиха дневна. Той носи спокойствие, без да прави интериора скучен. Най-добре се съчетава със златни или медни аксесоари и с естествено дърво, които добавят топлина към по-хладния лилав тон.

Март - аквамаринено синьо

Март носи аквамарина - камък, свързан със спокойствие, чистота и защита при пътуване. Цветът му е особен, защото не стои еднакво през целия ден. В зависимост от светлината може да изглежда син, зеленикав или сивкав.

Вестергард го нарича „хамелеонов цвят“, което го прави много подходящ за бани, кухни и малки помещения. Аквамаринът създава усещане за въздух, вода и прохлада. Стои красиво върху кухненски фасади, плочки, врати или декоративни ниши, особено когато е комбиниран с бяло, светло дърво и пясъчни нюанси.

Април - бяло

Април е месецът на диаманта - символ на сила, чистота и любов. В интериора той се превежда чрез светло бяло, което дизайнерката Джойс Хюстън определя като вечен и елегантен избор. Бялото дава неутрална основа и позволява на останалите елементи в стаята да изпъкнат.

Важно е обаче бялото да не остане плоско и студено. То има нужда от текстури - лен, памук, вълна, камък, дърво, релефни повърхности и по-тъмни аксесоари. Така стаята изглежда чиста и светла, но не безлична.

Май - изумрудено зелено

Май е свързан с изумруда - камък на обновлението, любовта и жизнеността. Неговият интериорен превод е наситеното изумрудено зелено. Това е цвят, който едновременно носи уют, дълбочина и усещане за изисканост.

Изумруденото зелено работи добре в дневни, библиотеки, спални и трапезарии. Може да бъде смела акцентна стена, кадифено кресло, завеси или декоративни възглавници. В комбинация с месинг, тъмно дърво, кремави тонове и качествен текстил този цвят прави дома по-благороден и по-топъл.

Юни - перлено розово

Юни е месецът на перлата, която символизира чистота, скромност и нежност. Затова подходящият цвят за дома е перлено розово - мек, светъл и почти седефен нюанс. Той отразява светлината и може визуално да направи помещението по-просторно.

Това розово не е детинско, ако се използва правилно. В съчетание с бежово, шампанско, светъл дъб, матово злато и меки материи то изглежда зряло и много деликатно. Подходящо е за спални, дневни, тоалетки и малки кътове, в които се търси нежност без прекалена сладникавост.

Юли - рубинено червено

Юли е свързан с рубина - камък, който от векове се смята за символ на защита, страст и просперитет. В дома неговият цвят е рубинено червено. Това е силен и драматичен нюанс, който веднага привлича вниманието.

Рубиненото червено трябва да се използва с мярка. То може да стои великолепно като акцентна стена, тапициран стол, килим, картина или декоративен детайл. Ако покрие прекалено голяма площ, рискува да натежи, затова най-добре се балансира с бяло, бежово, сиво, естествено дърво и приглушено осветление.

Август - зелено (градински чай)

Август носи перидота - камък, който символизира обновление, растеж и свежа енергия. Неговият интериорен нюанс е зелено градински чай. Това е меко, спокойно и много лесно за съчетаване зелено.

Според Лърнър този цвят се комбинира отлично с топли бели тонове, лен и светъл дъб. Подходящ е за кухни, спални и домашни офиси, защото успокоява, без да прави пространството безлично. Зеленото като градински чай внася усещане за природа и ред, но остава достатъчно модерно и ненатрапчиво.

Септември - тъмносиньо

Септември е месецът на сапфира - символ на мъдрост, спокойствие и устойчивост. В интериора той се превръща в тъмносиньо, което дизайнерите определят като рядка комбинация от класика и драма. Това е цвят с тежест, но и с много стил.

Тъмносиньото е подходящо за шкафове, библиотеки, кабинети, спални и акцентни стени. В комбинация с мрамор, месинг, антични детайли и качествен текстил създава усещане за дом със слой история. В по-тъмни помещения трябва да се използва внимателно, но при добра светлина изглежда изключително елегантно.

Октомври - прашно розово

Октомври е свързан с турмалина, който се среща в различни цветове и символизира креативност и емоционален баланс. За дома дизайнерите препоръчват прашно розово - романтичен, но модерен нюанс. Той е мек, успокояващ и по-зрял от класическото розово.

Прашното розово е подходящо за спални, дневни, детски стаи и зони за почивка. То изглежда особено добре със сиво, дърво, топли неутрални цветове и черни акценти. Така остава нежно, но не прекалено сладко.

Ноември - оранжево

Ноември е месецът на цитрина и топаза - камъни, свързани с топлина, оптимизъм и жизненост. Затова неговият интериорен цвят е оранжевото. То създава приветлива и приятелска атмосфера, особено в общите части на дома.

Най-добре е да се избягват прекалено ярките варианти, ако целта е уют, а не визуален шок. По-дълбоките тонове - тиква, карамел, печена глина или залезно оранжево - стоят много по-стилно. Те са подходящи за кухня, трапезария, дневна или акцентни детайли, които събират хората около себе си.

Декември - тюркоаз

Декември завършва годината с тюркоаз - камък, който символизира спокойствие, защита и щастие. В интериора мекият тюркоаз носи усещане за вода, светлина и лекота. Лърнър го препоръчва в комбинация с топли неутрални цветове и естествени материали.

Тюркоазът е отличен избор за спалня, баня или малък кът за почивка. Ако е прекалено ярък, може да изглежда курортно, но в по-мек вариант става успокояващ и стилен. Той носи свежест, без да отнема уюта.

Домът като лична палитра

Цветът според месеца на раждане не е строго правило, а начин човек да внесе повече личност в дома си. Някои нюанси са подходящи за големи повърхности, други - само за малки акценти. Най-важното е да се съобразят светлината, размерът на стаята и материалите около тях.

Когато е използван умно, рожденият цвят не изглежда като прищявка, а като малък личен подпис. Така домът престава да бъде просто добре подредено пространство и започва да разказва нещо за човека, който живее в него.

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Автор Иван Ангелов

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