Психолог посочи най-приятния цвят за запознанства
Цветът на дрехите може да реши как ще ви възприемат
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Цветът на дрехите може да реши как ще ви възприемат
Цветът може да казва много неща
Всяка зодия има оттенък, който подкопава силните й страни и саботира настроението
Човешкото око не го възприема, усещането за него идва от мозъка
Те са по-склонни да харесат определен цвят, който предизвиква „спокойствие“
Правилните нюанси могат мигновено да освежат тена ви
Това е меко светложълт нюанс с лилав подтон, символ на баланс и хармония
Този дълбок нюанс се превърна в основен акцент в колекциите на водещи марки
В зависимост от сезоните
Каква е причината?
Разкриха го журналисти
Като цяло в момента очаквано сме в пика на цените, но не заради празниците, а заради сезона
Ето кой е той
Съчетава се с бижута и от злато, и от сребро
Каква е причината за промяната на цвета му
Хейли Бийбър, Емили Ратайковски и Сабрина Карпентър вече се появиха в масления цвят
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Каква е истината
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Излъчва желание за интимност и връзка