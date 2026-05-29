Психолог посочи най-приятния цвят за запознанства

Оранжевото е най-силният цвят за създаване на отворен, топъл и приятелски образ, твърди експертът по цветова психология Мишел Луис, цитирана от американски медии. Според нея хората често подценяват влиянието на нюансите в облеклото, въпреки че мозъкът обработва цвета по-бързо от думите. Именно затова дрехите могат да изпратят първия сигнал още преди човек да е казал каквото и да било. Правилният цвят може да направи присъствието по-достъпно, по-забележимо и по-лесно за общуване.

„Не забравяйте, че цветът се обработва от мозъка преди думите. Това е един от първите сигнали, които другите хора получават от вас“, обяснява Луис.

По думите й оранжевото е особено ефективно, защото събира в себе си две силни внушения - енергията на червеното и оптимизма на жълтото. Така то създава усещане за топлина, откритост и социална сигурност, без да изглежда твърде агресивно или натрапчиво.

„Оранжевото е най-удобният цвят, който можете да носите“, казва експертът. Според нея този нюанс излъчва естествена общителност, която почти инстинктивно привлича хората.

Други цветове, които отварят общуването

Освен оранжевото, Луис посочва и други нюанси, които могат да направят човека по-достъпен в очите на околните. Зеленото се свързва със спокойствие, стабилност и доверие, затова често оставя усещане за уравновесеност. Синьото изпраща сигнал за надеждност и предвидимост, а лилавото създава впечатление за откритост и готовност за по-задълбочен разговор.

Тези цветове не действат като магическа формула, но могат да подсилят начина, по който човек иска да бъде възприет. При срещи, интервюта, публични изяви или нови социални контакти те могат да омекотят първото впечатление и да направят общуването по-естествено.

Нюансите, които могат да създадат дистанция

Не всички цветове работят в полза на близостта и лекотата в общуването. Според Луис черното може да бъде възприето като знак за затвореност, строгост или емоционална дистанция, особено когато доминира изцяло в облеклото. Червеното носи сила и интензивност, но може да се свърже и с доминация, напрежение или твърде силно присъствие.

Сивото, от своя страна, е прекалено неутрално и лесно се слива с фона. То може да изглежда практично и спокойно, но невинаги помага човек да бъде запомнен или да излъчи откритост.

Според експерта цветът на дрехите не е само част от стила, а и средство за социална комуникация. Изборът на нюанс може да повлияе на първото впечатление, да промени нагласите на околните и да направи човек по-видим, по-достъпен и по-приятелски възприеман още преди началото на разговора.

