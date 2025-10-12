Развенчаха най-големия мит за брака и сватбите

Ново проучване показва, че

източникът на щастие във връзките не е бракът сам по себе си.

Той не „запалва искра“ от нищото, а просто продължава това, което вече съществува между партньорите. Американски психолог пише това в статия за „Форбс“, цитирайки ново проучване, публикувано през август 2025 г. в Journal of Personality.

„Бракът не е вълшебното лекарство, както често се твърди“, отбеляза той.

Според психолога,

учените буквално са разсеяли най-популярния мит за брака като универсално решение.

За целта те са анализирали данни от две големи панелни проучвания – от Великобритания и Германия. Общо изследователите са погледнали на 1100 брачни истории от 1984 до 2019 г., получавайки уникален 35-годишен набор от данни за това как се променя удовлетвореността от живота на съпрузите.

Основният въпрос, на който учените се опитвали да отговорят, бил

доколко бракът всъщност подобрява удовлетвореността от живота.

За да направят това, те проследили пътя на участниците – от самотността до започването на връзка, след това съжителството и накрая брака.

„Ако митът беше верен, човек би очаквал рязко увеличение на щастието в момента на брака. Нищо подобно обаче не се случи. Най-силният скок в удовлетворението се наблюдава не след сватбата или дори след като се съжителства с партньора, а в самото начало – когато връзката едва започваше“, заключава психологът.

Истинските причини за щастие не са бляскавите церемонии,

а чувството за връзка, подкрепа и вътрешно удовлетворение, че връзката е жива и истинска. Когато двойката е здрава и хармонична, големи събития като сватба или преместване само засилват съществуващата радост.

„Тези, които са щастливи преди брака, запазват това щастие и след това. Така че, ако мечтаете за истински приказен брак, започнете да го градите много преди сватбените камбани да бият“, добави Травърс.

