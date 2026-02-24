Скандалът трещи! Андрю отправи отчаяна молба

Братът на крал Чарлз III - бившият принц Андрю, е отправил отчаяна молба, след като по-рано този месец е бил принуден да напусне 30-стайното си имение в Уиндзор и да бъде преместен в имота Сандрингам.

"Той отказа да напусне или да поеме каквато и да е отговорност", коментира източник пред британския таблоид The Sun, предава "Дир". "Когато му беше наредено да се изнесе, той реагира арогантно и многократно повтаряше, че е син на кралицата. Поразително е, че избра да използва името й в своя защита."

Според британските медии 66-годишният син на Елизабет Втора е заявил, че "не иска да си тръгне". Преместването му в друго жилище се свързва с дългогодишните му контакти с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, починал в затвора през 2019 г.

Наскоро Андрю беше арестуван по подозрение за злоупотреба с публична длъжност по време на работата си като британски търговски пратеник. Срещу него има обвинения, че е споделял поверителни документи с Епстийн. Ако бъде признат за виновен, бившият херцог на Йорк може да бъде изправен пред доживотен затвор. Той отрича всички обвинения, макар връзките му с Епстийн да са отдавна известни.

Междувременно все по-упорито се коментира, че бившият принц може да бъде отстранен и от линията на наследяване на британския трон. По-рано този месец Би Би Си съобщи, че правителството обсъжда законодателни промени, които да изключат възможността Андрю да стане монарх. Ако подобен закон бъде приет, той ще бъде приложен след приключване на разследването срещу по-малкия син на Елизабет Втора.

В момента Андрю е осми в линията за наследяване, въпреки че вече е лишен от кралските си титли и обществени задължения. В миналото той е заемал второ място в наследствената линия след брат си Чарлз, но се придвижи назад, след като Чарлз стана баща на принц Уилям и принц Хари.

Така след Чарлз престолът ще бъде наследен от Уилям, а след него от децата му. Пети в линията е принц Хари.

След ареста на Андрю, извършен на рождения му ден, брат му Чарлз публично заяви подкрепата си за провеждане на разследване. "Ще се следва пълен, справедлив и надлежен процес, чрез който този въпрос ще бъде разгледан по подходящ начин от компетентните органи", заяви монархът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com