Дуели за надмощие в Бъкингам

Нова доза напрежение в династията на Великобритания. Или поне така твърдят хроникьорите край Темза. Докато принц Хари се готви да предприеме решителни действия за помирение с брат си, настоящият и бъдещият крал са скарани, според информации от Острова. Оказва се, че Чарлз и Уилям напоследък не си говорят. Според журналиста Роб Шутър отношенията между монарха и по-големия му син са „в най-добрия случай ледени и взривоопасни в най-лошия“. Той твърди, че напрежението е ескалирало до степен, непозната досега. „И двете страни изпитват истински гняв.“

Изглежда, че Уилям умишлено е пренебрегнал филмовото събитие в замъка Уиндзор. „Това не беше въпрос на график. Това беше послание.“, е мнението на очевидец, пожелал анонимност. Къде е ябълката на раздора? В края на януари Чарлз и Камила бяха домакини на прием за Кейт Уинслет и други звезди. Тогава беше представен документалният филм на монарха на Amazon Prime „В търсене на хармония: Визията на един крал“. Събитието бе историческо, тъй като е първо по рода си в Двора, но Уилям и Кейт не присъстваха. Столовете им в залата останаха празни до края на вечерта. Официалната версия е, че Уилям е ангажиран в Лондон, въпреки че точно в този ден има само една работна среща, който всъщност съвпада с филмовата премиера на баща му.

Според човек от свитата на Чарлз кралят е изправен пред по-сериозни проблеми в отношенията си с Уилям, отколкото в тези с Хари. „Хари е емоционален, импулсивен и предсказуем. Уилям е стратег – сдържан и упорит. Това е много по-опасно.“

Проблемът е ясен – битка за влияние. От едната страна на барикадата е актуалният крал, от другата е бъдещият владетел. „Сблъскват се, защото си приличат твърде много. И двамата вярват, че имат право. Нито един от тях не отстъпва лесно“, казва втори източник, а трети допълва: „Уилям ще бъде крал. И той го знае. Това напълно променя динамиката на властта в семейството.“

Напрежението всъщност тлее от декември. Източник споделя пред Us Weekly, че Чарлз не е във възторг от тиражираната в пресата теза, че Уилям държи властта. И не се чувства добре от подобна версия, след като най-накрая е достигнал позицията, която е чакал през целия си живот. Сега, когато е крал, всички са фокусирани върху това кой ще дойде след него. Чарлз, разбира се, иска синът му да успее, но Уилям може да бъде твърдоглав и упорит.

Междувременно се появиха твърдения, че Хари вече работи за помирение и иска да зарови томахавката с брат си. Експерти коментират пред Radar Online, че 41-годишният принц тихо подготвя това, което вътрешен човек описва като „внимателно планирана дипломатическа мисия и боен план“, насочени към смекчаване на семейната вражда. Планът, за който се предполага, че ще съвпадне с игрите „Инвиктъс“ в Бирмингам догодина, може да предостави първата реална възможност за среща между братята след погребението на кралица Елизабет II през 2022 г.

Човек от двореца коментира: „Изглежда, че Хари опипва почвата за мир. Събитието в Бирмингам ще бъде ключово, като негова маслинова клонка – нещо символично, но безопасно, под знамето на кауза, която всички могат да подкрепят. Споменът за първите игри през 2014 г. все още е жив – тогава Чарлз, Камила и Уилям бяха там, горди и обединени. Ако решат отново да се появят заедно, това няма да бъде просто семейна снимка – това ще изпрати сигнал към света, че кралското семейство най-сетне е готово да продължи напред след разломите от последните няколко години.“

Но засега се смята, че принцът на Уелс е отхвърлил опитите за мир. „В момента няма реални признаци, че Уилям иска да отвори отново тази врата. Той защитава семейството си. Според принца публично бяха нанесени прекалено много щети и нещата не могат да бъдат изгладени просто така. Не става дума за инат, а за предпазливост – той не иска нови драми, разигравани пред камерите. Засега позицията му изглежда е да изчака и да види, вместо да прибързва“, заяви кралски източник. Друг анализатор добавя: „Засилва се усещането, че тази безизходица не може да продължава вечно. Хари изглежда осъзнава, че някой трябва да отстъпи първи и е готов за това. Той знае, че времето тече – ролята на Уилям се развива, монархията се променя – и в интерес на всички е да се намали напрежението преди тежестта на короната отново да се прехвърли.“ Това мнение бе повторено и от друг вътрешен човек, който твърди, че последната кореспонденция на Хари е фокусирана върху по-сериозен жест на помирение. „Подходът на Хари все още е по-скоро само да изпраща сигнали, а не да прави гръмки изявления. Той иска да покаже, че отново може да бъде част от семейството, без да разпалва напрежението – напомняйки на близките си и на обществото, че подкрепя институцията по свой начин. Това е поетапен процес – поредица от малки жестове, целящи първо да възстановят доверието преди евентуалното помирение. Хари знае, че до Уилям се достига трудно, но се придържа към идеята, че постоянството в крайна сметка може да разтопи леда помежду им.“

