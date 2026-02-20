Български и турски учени разчитат тайните на Антарктида

10-та национална антарктическа научна експедиция на Турция събира изследователи, за да картографират магмената история на остров Подкова, за да оценят геоложката еволюция на Антарктида, предаде Анадолската информационна агенция.

Турски и български геолози, участващи в 10-та национална антарктическа научна експедиция на Турция, стартираха съвместна изследователска инициатива за разкриване на геоложката история на Антарктида и оценка на нейните последици за бъдещите климатични промени.

Експедицията се координира от Научно-технологичния изследователски институт (Тубитак) към Мармара, изследователски център към Министерството на промишлеността и технологиите и турското президентство.

Изследователите изследват това, което те описват като геоложка памет на Антарктида, за да разберат как континентът се е трансформирал от умерена земна маса в замръзнала среда в продължение на милиони години.

Гоксу Услулар, заместник-ръководител на експедицията, работи заедно със Стоян Георгиев, доцент в Българския антарктически институт, по геоложки теренни проучвания на остров Подкова, където се намира антарктическият изследователски лагер на Турция.

Услулар каза пред Анадолската агенция, че съвместните усилия са насочени към картографиране на магматичната история на острова, което според нея би подобрило значително разбирането за геоложката еволюция на Антарктика и дългосрочните ефекти от изменението на климата.

„Островът Подкова, разположен в Западна Антарктика, е дом на скали от различни магматични фази, които носят расите на тази дълга геоложка еволюция“, каза тя. „Юрско-кредни магматични скали са особено разпространени на острова, а освен това в този регион се откриват и възглавнична лава, агломерати и различни вулканични образувания, образувани в подводна или плитка морска среда.“

Услулар каза, че тези скални образувания предлагат важни палеоклиматични доказателства и помагат на експертите да разберат мащабния процес на заледяване, започнал преди около 34 милиона години.

Георгиев каза пред Анадолската агенция, че се е присъединил към турския изследователски екип, за да изследва моделите на минерализация на острова, добавяйки, че неговата теренна работа е идентифицирала забележителни габрови разкрития, съдържащи медна минерализация.

„Най-забележителните структури, видими на терена, са тънки жилки от зелен малахит и зелен азурит – те са се развили като продукти на окисление на медни минерали“, каза той, отбелязвайки, че представляват плитка епитермална система, уникална за района.

Минерализацията е свързана с обширна магматична история, обхващаща периода от юрския период, преди около 176 милиона години, до периода Креда, преди около 76 милиона години.

Георгиев каза, че тези сложни образувания са се развили чрез зони на субдукция и тектонични процеси на отдръпване на плочите в продължение на дълги геоложки времеви мащаби, добавяйки, че разнообразните магматични фази, наблюдавани на острова, предполагат различни металогенетични характеристики, които остават до голяма степен неизследвани.

Очаква се откритията да допринесат за разбирането на дългосрочните климатични промени чрез реконструкция на минали условия на околната среда.

Пробите, събрани по време на експедицията, ще бъдат подложени на подробен анализ чрез международно сътрудничество, за да се прецизира геоложката хронология на региона.

