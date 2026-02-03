Най-сетне! Истински доказателства за извънземните

Те може би не са били докоснати и видяни 49 милиона години!

Дълбоко под каньоните на пустинята Чихуахуа, в южната част на Ню Мексико, науката попадна на нещо, което преобръща представите ни за живота – на Земята и отвъд нея, съобщава BBC.

Когато пещерният биолог Хейзъл Бартън навлиза в абсолютния мрак на Carlsbad Caverns National Park, тя очаква обичайното: тишина, камък и древна влага. Вместо това фенерът ѝ осветява стена в невъзможно зелено – ярко, иридесцентно, сякаш някой е включил живот там, където светлина няма.

Под земята се простира мрежа от 119 пещери, образувани преди 4 до 11 милиона години, когато сярна киселина разяжда варовика. Най-известната – пещерата Карлсбад – е туристически магнит с гигантска зала, дълга над километър. Стотици хиляди хора слизат всяка година по стъпалата и рампите ѝ, без да подозират, че на няколко завоя от туристическата пътека се крие научна сензация.

През 2018 г. микробиологът Ларс Берендт, току-що защитил докторантурата си, решава да вложи награден фонд в експедиция. Поканва Бартън – и тя приема. Зад тъмен ъгъл, в ниша без никаква естествена светлина, лъчът разкрива „килим“ от зелени микроби. Оказват се цианобактерии – организми, които по правило се нуждаят от слънце.

Само че тук слънце няма. Няма и от милиони години.

Откритието е още по-странно: тези цианобактерии използват специална форма на хлорофил, способна да улавя близка инфрачервена светлина – невидима за човешкото око. Минимални количества енергия, отразени или проникващи дълбоко в скалата, се оказват достатъчни за фотосинтеза в пълен мрак.

Изводът е смразяващо вълнуващ: ако животът може да „работи на тъмно“ под земята в Ню Мексико, тогава подобни форми могат да съществуват и на други места във Вселената – под ледената кора на Европа, в подповърхностните пукнатини на Марс или в сенчести екзопланети, които никога не виждат слънце.

Пещерите, вероятно недокосвани от външния свят от десетки милиони години, се превръщат в портал към извънземното. Не чрез летящи чинии, а чрез микроби, които доказват, че животът е по-упорит, по-изобретателен и много по-малко зависим от светлината, отколкото сме вярвали.

А най-ироничното? Това откритие е било буквално зад гърба на туристите – скрито в тъмното, чакащо някой да насочи фенер и да се усъмни, че зеленото не би трябвало да е там.

