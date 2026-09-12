Гигантски телескоп в пустинята разкрива извънземен живот. И българка е там
Излишният материал бил използван, за да бъде направено баскетболно игрище
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Излишният материал бил използван, за да бъде направено баскетболно игрище
Франция анализира над 3300 случая
Учените не изключват възможността за съществуването на извънземен живот, но все още няма преки доказателства
Кацнали ли са извънземни? Загадката остава неразкрита и до днес
Проф. Бойко Рангелов описва контакта си с инопланетяните
Гларуси или просто извънземни?
Развръзката с файловете за летящи чинии наближаваа!
Прави това в отговор на изявления на Обама
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Науката попадна на нещо, което преобръща представите ни за живота – на Земята и отвъд нея
Кипинг даде прогноза каква ще е срещата с извънземни
Какво се чака по време на тегленето на жребия за Световното първенство по футбол
Той се приближава до Земята
Британската преса отново тиражира пророчествата на прочутата българка
Пророчеството рисува обезпокоителна картина, включително екстремни природни бедствия
Атос Саломе отправи предупреждение
Голямо спортно събитие ще привлече гости от други светове
Ванга е направила предсказание, което ще промени света - хората ще осъществят контакт с извънземен живот тази година. Според видението на порочицата...
Превърнали в камък съветски войници, които обстрелвали летящата чиния
Научната общност остава скептична