Нова хипотеза! Извънземните ни наблюдават

През 1950 г. физикът Енрико Ферми формулира въпроса, останал в историята като Парадокса на Ферми – ако Вселената е толкова огромна и вероятността за извънземен живот е висока, защо нямаме никакви доказателства за него?

Това противоречие продължава да озадачава учените десетилетия наред, съобщава Bulgaria ON AIR.

Новата хипотеза: Те може би вече знаят

Според нова идея част от астрономите смятат, че извънземни цивилизации може отдавна да са засекли Земята – без ние да подозираме.

Откриването на планета като нашата не би било трудно за напреднала цивилизация. Освен това човечеството само изпраща сигнали в Космоса.

Американските сонди Voyager program, снабдени с предаватели, вече пътуват извън пределите на Слънчевата система.

Според астронома Хауърд Айзъксън тези апарати имат потенциала да "уведомят" над 1000 звезди за съществуването на човечеството в следващите няколкостотин години.

Светлините и замърсяването ни издават

Други учени посочват, че дори без сонди, Земята може да бъде разпозната като обитаема заради мащабното градско осветление – ясен знак за технологична цивилизация.

Дори нивата на атмосферно замърсяване биха могли да подскажат, че тук има индустриално развито общество.

Възможно ли е отговорът на Парадокса на Ферми да е по-прост, отколкото мислим – те ни виждат, но ние още не сме ги открили?





