3 зодии ще преживеят любовен шок

За 3 зодии любовните отношения ще са бурни през следващите дни - очакват ги много обрати до 22 февруари.

Лъв

Любовната съдба се променя за Лъвовете. Слънчевото затъмнение във Водолей на 17 февруари променя динамиката на съществуващата ви връзка и отваря пространство за нейния растеж и развитие. Ако сте необвързани, очаквайте шокиращи открития и неочаквани обрати в любовта. Предстои ви съвсем ново любовно начало, изпълнено със страст и напредък. Спрете обаче и проверете дали вземате решения от сърце, а не от егото.

Скорпион

Съдбата на любовта е по-близо, отколкото си мислите. Започва период на по-дълбока обвързаност и яснота в любовния ви живот. Ако сте във връзка, очаквайте повече романтика и емоционална връзка. Ретроградният Меркурий в края на месеца може да отвори стари теми, но всичко води до по-стабилна връзка. Ако сте необвързани, можете да срещнете човек със сериозен потенциал. Любовта идва, когато най-малко я очаквате, не отхвърляйте някого само защото не се вписва във вашия „план“.

Риби

Предстои нов шанс за сериозна любов. От лятото на 2025 г. Юпитер разширява любовните ви възможности и носи щастие. Сега можете да подновите стара връзка или да задълбочите съществуваща. Емоционалната близост става по-силна от всякога. Ако сте необвързани, има възможност за сериозна връзка или с човек от миналото, или с някой съвсем нов, според астролог за портала „Вашето танго“. Ще почувствате, че сте оценени и обичани точно както заслужавате, пише zajenata.bg.

