Период на изобилие започва за 3 зодии

Период на изобилие започва от 13 февруари за 3 зодии!

Телец

Това, което работи във ваша полза на този ден, е личната ви увереност. Тя се материализира директно във физическия свят. Да, говорим за пари и вещи. Говорим също и за интелектуална собственост. Знаете на какво сте способни и знаете каква е стойността ви. Това не е време за преговори. Това е моментът, в който поставяте своите изисквания и наблюдавате как те се изпълняват с лекота.

Лъв

Тъй като проявихте авторитет по определена тема, този свят вече се разкрива пред вас по начини, които са едновременно предвидими и проспериращи. Навлизате в нова ера на изобилие и не поглеждате назад. Като родени лидери, вие сте способни да помагате и на другите да постигнат това, което искат. Вашата експертност наистина ще ви бъде от полза на този ден, 13 февруари. Целта винаги е била да създадете изобилие.

Скорпион

Сякаш целият свят е привлечен от вас на този ден. Това означава, че каквото и да кажете или направите, получавате положителна реакция. Всички работят за вас в момента и усещането е страхотно. Чувствате, че това не е случайност. Работихте усилено, за да спечелите доверието на другите, и голяма част от това се дължи на факта, че най-накрая започнахте да вярвате в себе си и във финансовите си решения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com