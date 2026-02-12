Милица Гладнишка настоява за международно разследване на случая "Петрохан"

Известни хора, сред които актрисата Милица Гладнишка, радиоводещата Ива Дойчинова идруги известни личности подписаха петиция, в която се настоява за международно разследване на случая „Петрохан – Околчица“.

Случаят „Петрохан – Околчица“ излиза извън рамките на криминалната хроника и в лето на общественото недоверие. В онлайн петиция граждани настояват за независимо международно разследване на трагичните събития, свързани с Петрохан и местността Околчица, при които бяха убити шестима души.

Подписалите документа заявяват, че имат „дълбока загриженост“ относно обстоятелствата около смъртта на 22-годишен мъж и 15-годишно момче. Според тях съществуват сериозни съмнения относно официалната версия за самоубийство.

Като основание се посочват текстове от Конституцията, Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, включително възможността за международно сътрудничество чрез механизма Mutual Legal Assistance (MLA). Според авторите на петицията, при тежки престъпления с обществена значимост държавата има задължение да осигури пълно, обективно и прозрачно разследване.

Особено внимание в текста се обръща на разпространявани видеозаписи в публичното пространство. Подписалите настояват тяхната автентичност и цялост да бъдат проверени от независими международни експерти, като се аргументират с възможността за дигитални манипулации и селективно представяне на информация.

В документа се изразява и критика към капацитета на националното разследване, което според инициаторите е „ограничено от ресурси и експертни възможности“. Именно затова се настоява за външна експертиза, която да гарантира безпристрастност и доверие в резултатите.

Към момента институциите не са обявили промяна в хода на разследването. Петицията обаче показва ясно едно – общественото съмнение вече е факт. А когато доверието се пропука, искането за международен арбитър се превръща от изключение в настояване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com