Блейк Лайвли и Джъстин Балдони се срещнаха в съда

Актрисата Блейк Лайвли и режисьорът Джъстин Балдони пристигнаха в съда в Ню Йорк днес, за да установят дали делото, заведено от актрисата за сексуален тормоз на снимачната площадка на романтичната драма от 2024 г. „Никога повече“ (It Ends With Us), може да бъде уредено чрез споразумение преди процеса, насрочен за месец май, предаде Асошиейтед прес.

Лайвли и Балдони са в съдебен спор откакто филмът „Никога повече“, адаптация на бестселъра на Колин Хувър, излезе на екраните през 2024 г. В лентата Лайвли играе главната роля на Лили Блум - млада жена, израснала в семейство с домашно насилие, която години по-късно се озовава в същата ситуация.

Лайвли съди Балдони и наетия от него експерт по кризисни комуникации, твърдейки, че е жертва за тормоз и координирана кампания за опетняване на репутацията ѝ.

През януари 2025 г. Балдони заведе контраиск срещу Лайвли и съпруга й, актьора Райън Рейнолдс, за изнудване, клевета и нарушаване на правото на личен живот, но съдията Луис Дж. Лиман отхвърли това дело миналия юни.

Разговорите между адвокатите са продължили шест часа, преди Лайвли и Балдони да напуснат федералния съд в Манхатън поотделно и да се отправят директно към чакащите ги коли, без да кажат нищо. Лайвли изглеждаше сериозна, докато Балдони се усмихваше, отбелязват от Асошиейтед прес. Адвокатите на двамата не коментираха веднага преговорите.

Задължителните преговори за споразумение обикновено се изискват, преди гражданското дело да премине към съдебен процес и не се провеждат публично. Ожесточеният едногодишен съдебен спор между знаменитостите има голям отзвук в света на развлеченията, замесвайки имената и на други актьори, музиканти и известни личности и повдигайки въпроси за властта, влиянието и отношението между половете в Холивуд, пише Асошиейтед прес.

Очаква се делото, насрочено за 18 май, да привлече изключителен интерес и да премине при засилено обществено внимание, заради ангажираните в него звезди от шоубизнеса. Юридическият екип на Лайвли посочи в съдебните документи, че сред хората, които вероятно имат информация по случая, са певицата Тейлър Суифт, моделът Джиджи Хадид, актьорите Емили Блънт, Алексис Бледъл, Америка Ферера и Хю Джакман, както и медийната личност Парис Хилтън, припомня Асошиейтед прес.

