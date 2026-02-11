Кадри от заснемането на „Брънч за начинаещи“ оживяват в изложба в УниКредит Студио

Преди да се появи на големия екран, всеки филм живее своя истински живот зад камера. Точно към този скрит свят насочва вниманието си новата фотографска изложба „В мозъка на Яна (Титова) през обектива на Яна (Блажева)“, която вече посреща посетители в УниКредит Студио, на пл. Св. Неделя 7 и може да бъде разгледана до 27 февруари.

Експозицията представя серия от кадри, запечатали пъстрото преживяване на снимачния ден – множество идеи, действие и синхрон между десетки професионалисти, с особен фокус върху „диригента“ на този сложен механизъм – режисьора Яна Титова. Като основна движеща сила зад кадър, тя преминава през безброй решения, импровизации и креативни търсения, които оформят крайния резултат. Именно този вътрешен ритъм проследява фотографът Яна Блажева, която чрез силата на своя обектив, тя дава възможност на зрителите да надникнат в атмосферата и човешките истории зад създаването на филма.

На откриването на изложбата на 29 януари присъстващите имаха възможност да чуят личните истории на двете Яни – Титова и Блажева – за работата зад кулисите и как една идея се превръща в завършен филмов разказ. Заедно с тях бяха и част от екипа на комедията – Алек Алексиев, Валентина Каролева (в ролята на Жана), Жаклин Дочева (в ролята на Мая) и други, които споделиха впечатленията си от снимачния процес и емоциите, съпътствали създаването на филма.

„С огромно удоволствие посрещаме Яна Титова и Яна Блажева в пространството за съвременно изкуство на УниКредит Булбанк. Имахме невероятната възможност да проследим пътя на един филм – от първоначалната идея (върху една презентация) до големия екран. Още тогава усетихме енергията на проекта и повярвахме в него, а времето потвърди, че това доверие е било напълно оправдано. Радвам се, че точно тук, в УниКредит Студио филмът може да бъде видян от съвсем различна гледна точка – изложбата разкрива онези малки истории – сериозни и смешни, от процеса, които рядко стигат до публиката. За нас е важно да подкрепяме българската култура – не като жест, а като дългосрочен ангажимент, защото вярваме, че тя е двигател на общността“, сподели Виктория Кулина, бранд мениджър на банката.

С тази изложба УниКредит Студио продължава да развива своята мисия да подкрепя съвременното българско изкуство и младите творци. Пространството се превръща в място за срещи, идеи и вдъхновение – точно там, където истории като „Брънч за начинаещи“ намират своя естествен дом.

Всеки, който иска да надникне зад камерата и да усети атмосферата на снимачния процес отблизо може да разгледа „В мозъка на Яна (Титова) през обектива на Яна (Блажева)“ до 27 февруари, в УниКредит Студио на пл. Св. Неделя 7, от 10:00 до 17:30 ч. в работните дни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com