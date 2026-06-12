Ето я! Тя ще изиграе Лили Иванова
Снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов
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Снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов
Изложбата „В мозъка на Яна (Титова) през обектива на Яна (Блажева)“ среща киното и фотографията в автентичен визуален разказ за създаването на новата...
Филмът "Диада" е заснет в Ямбол през лятото на 2022 г.
Последният сезон на медицинската драма тръгва на 23 февруари
Александър Алексиев и Яна Титова са щастливи родители на две момичета
Заради пандемията екипът не е успял да прибере много от международните награди
Актрисата застана пред камерите в миналия сезон на култовия сериал
Красивата актриса до сега режисираше епизоди от сериала
Красавицата излиза в моноспектакъла "Глас", режисирана от свекър си Стоян Алексиев Навръх Свети Валентин и Трифон Зарезан из столичния "Бродуей" любо...