Уютна тенденция от миналото превзема модерните кухни

Кухните в тоскански стил, които бяха особено популярни в началото на ХХІ век, отново се завръщат в интериорния дизайн. Този път обаче тежкото тъмно дърво и наситените земни цветове отстъпват място на по-светла и спокойна палитра. Новата версия запазва естествените материали и усещането за уют, но ги използва много по-пестеливо. Основната цел вече не е показният разкош, а домът да изглежда обитаван и оформян с години.

Уютът е по-важен от съвършенството

Според дизайнерката Катарина Пули най-голямото предимство на тосканската кухня не е безупречният външен вид, а емоцията, която създава.

Пространството не трябва да изглежда като завършено наведнъж по строг дизайнерски проект. То трябва да създава усещане, че мебелите, съдовете и декоративните предмети са събирани постепенно и всеки от тях носи собствена история.

Именно тази непринуденост прави стила отново привлекателен във време, когато много хора започват да се отдалечават от прекалено стерилните и еднакви кухни.

Тъмното дърво отстъпва на светлите тонове

Най-голямата промяна е в цветовете. В началото на 2000-те тосканските кухни обикновено се свързваха с тежки мебели, тъмно дърво, наситени кафяви нюанси и богата декорация.

Днес дизайнерите предпочитат кремаво, топло бежово, охра, приглушена теракота и меки пастелни тонове. Дървото също е по-светло, а естественият камък се подбира в по-спокойна и ненатрапчива палитра.

Така кухнята запазва топлината на стария тоскански стил, но изглежда по-просторна и по-подходяща за съвременния дом.

Стените и мебелите стават по-семпли

Дизайнерката Пеги Плат посочва, че обновеният стил разчита на по-меки текстури и по-чисти линии. Гипсовите стени остават характерни, но вече са изпълнени в светли тонове и без прекалено груба обработка.

Фасадите на шкафовете са по-семпли, а декоративните орнаменти са сведени до минимум. Вместо масивни и богато украсени мебели се използват изчистени шкафове, отворени дървени рафтове и отделни старинни детайли.

Текстурата остава важна, но вече не доминира над цялото помещение.

Кухнята като център на дома

В традиционния тоскански дом кухнята не е просто помещение за приготвяне на храна. Тя е място за срещи, разговори и продължителни семейни вечери.

Манфреди Конфорци, търговски директор на Officine Gullo, обяснява, че кухнята често се възприема като продължение на начина на живот в дома. В класическите тоскански къщи тя нерядко е свързана с външно пространство за готвене или с по-малки кухненски зони в други части на имота.

Тази идея се запазва и в съвременната версия - кухнята трябва да бъде използвана активно, а не само да изглежда красиво.

Старинни детайли, но без претрупване

Разпознаваемите елементи на тосканския стил остават естественото дърво, мраморните плотове, кованото желязо, отворените рафтове и керамичните плочки с леко състарен вид.

Разликата е в начина, по който се съчетават. Медните съдове, ръчно изработената керамика и декоративните плочки вече се използват като отделни акценти, а не като основа на целия интериор.

Уредите често се скриват зад мебелни фасади, за да не нарушават естествения и спокоен характер на помещението.

Новата тосканска кухня не копира буквално интериорите от миналото. Тя взема от тях топлината, естествените материали и усещането за история, но ги подрежда по по-съвременен, лек и сдържан начин.