Кога точно се слагат макароните във водата? Трима готвачи дадоха отговора
Температурата решава дали пастата ще стане равномерно сварена и с идеалната текстура ал денте
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Температурата решава дали пастата ще стане равномерно сварена и с идеалната текстура ал денте
Препарат за съдове, оцет и сода могат да се справят с лепкавите следи без тежка артилерия от препарати
Дизайнерите посочват кои плочки, шарки и решения губят позиции и с какво да бъдат сменени
Няколко минути с продукт от кухнята могат да върнат блясъка без химия и грубо търкане
Дизайнерите сменят лъскавите повърхности с кремави тонове, текстури и по-мек контраст
Топла вода, препарат за съдове, сол и лимонов сок могат да помогнат срещу натрупаните лепкави петна
Вграденото бюро се връща като място за лаптоп, домашни задачи, поща, ключове и обща зарядна станция за цялото семейство
Специалните бои издържат на влага, мазнини и миене, а стената над плота може да бъде преобразена само за ден
Сода бикарбонат, сол и гореща вода могат да помогнат срещу натрупаните мазнини и хранителни остатъци
Вградената пейка пести място и крие място за съхранение, но размерите са по-важни от красивата тапицерия
Има съществена разлика между двата варианта
Тези модерни решения са особено подходящи за апартаменти, където кухнята не е много голяма
Правилното поливане и добрият дренаж обаче са по-важни от популярните домашни смеси
Дизайнерите търсят усещане за история, а не стерилно и съвършено пространство
Известно е, че картофите, купени от магазина, рядко издържат повече от две седмици
Издадена е заповед за преустановяване на дейността на кухненския блок
Дизайнерите заменят строгите линии и масовите решения с дърво, камък, извивки и характер
Евтиният лайфхак намалява докосването на смесителя при готвене и помага мивката да остане по-чиста
Дори в изключително ограничено пространство може да се постигне ефектът на стерилен минимализъм
На пръв поглед това изглежда като безопасно и удобно решение, но не е