Спрете да пържите наденичките: Един прост трик ги прави много по-сочни

Надениците са сред най-лесните решения за бърза вечеря, но при приготвянето им има един често срещан проблем – отвън могат да изглеждат чудесно запечени, а отвътре да станат сухи и жилави.

Оказва се, че причината може да е в най-популярния начин за приготвянето им – пърженето в тиган.

Месарите от True Bites препоръчват много по-прост метод, с който надениците се изпичат равномерно, придобиват апетитна златиста коричка и остават сочни в средата: сложете ги във фурната.

Защо фурната е по-добрият вариант

При пържене в тиган топлината невинаги се разпределя равномерно. Освен това мазнината пръска, котлонът се замърсява, а надениците трябва непрекъснато да се наблюдават и обръщат.

Във фурната постоянната и равномерна температура позволява на месото да се изпече постепенно, като същевременно се запазва влагата във вътрешността.

Методът е особено удобен, когато приготвяте по-голямо количество наведнъж.

Никога не правете това с вилицата

Има още една грешка, която може да съсипе резултата – не пробождайте надениците преди печене.

Много хора правят дупки с вилица, за да не се спука обвивката. Според съвета обаче така ценните сокове и мазнината изтичат по време на готвенето и месото може да стане значително по-сухо.

Как да ги приготвите

Загрейте предварително фурната на 180 градуса с вентилатор.

Покрийте тава с алуминиево фолио и подредете надениците върху него. Ако са много постни, може да добавите съвсем малко мазнина. При по-мазни наденици това не е необходимо.

Поставете ги във фурната и печете между 25 и 35 минути, в зависимост от големината им.

След около 15 минути ги обърнете, за да се зачервят равномерно и от другата страна.

При по-едрите наденици може да са необходими около 35 минути. Резултатът трябва да бъде добре запечена златиста обвивка и сочна вътрешност. Има и още един бонус – ако тавата е покрита с фолио, след вечерята почти няма какво да се чисти.