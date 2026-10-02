Спрете да пържите наденичките: Един прост трик ги прави много по-сочни
Месарите препоръчват лесен начин за златиста коричка и крехка вътрешност – без пръски мазнина и висене над тигана
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Месарите препоръчват лесен начин за златиста коричка и крехка вътрешност – без пръски мазнина и висене над тигана
Обработеното месо и пушенето в еднаква степен докарват рак Беконът, шунката и наденичките представляват също толкова голяма заплаха от рак, колкото и...
Варна. Дръзки крадци отмъкнаха 78 домашни наденици, съобщават от ОД на МВР във Варна. Бандитите се промъкнали през незаключена врата на тераса в къща...