Кървава мистерия в „Бояна“! Семейство е открито мъртво

Мъж е убил съпругата си в столичния квартал „Бояна“, след което се е самоубил. Кървавата семейна трагедия се е разиграла в сряда, а телата на двамата 61-годишни съпрузи са открити около 20 часа от съседи. По първоначална информация в последно време мъжът ревнувал жена си.

Какво точно се е случило в дома им непосредствено преди престъплението, все още не е изяснено. Известно е, че мъжът е нападнал съпругата си с нож и я е наръгал многократно. След това е сложил край на живота си, отново с нож.

На мястото ще бъде извършен повторен оглед, който трябва да помогне за изясняването на точната последователност на събитията и обстоятелствата, довели до трагедията.

Това е вторият случай на убийство и последвало самоубийство в София само за един ден. Около 11 часа в сряда баща уби 6-годишния си син в столичния квартал „Младост“, след което се самоуби, скачайки от петия етаж на блока, в който живеели.

Двете трагедии се разиграха в рамките на броени часове и потресоха столицата - първо смъртта на детето и баща му в „Младост“, а по-късно и убийството на 61-годишната жена в „Бояна“.

Очаквайте подробности.