Стотици мъртви птици по плажа на Шабла
Те са от застрашения вид Средиземноморски буревестник
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Те са от застрашения вид Средиземноморски буревестник
Социалните мрежи скочиха: Това е нечовешко
На Архангелова Задушница се отдава особена почит на загиналите във войните
Телата на четиримата вече са в Израел, потвърди Тел Авив
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Телата забелязани от хеликоптер
Самото име "Задушница" означава ден за възпоменаване на душите на починалите
Предполагаемият извършител е вкаран в болница
Двамата най-вероятно са били живи по време на спасителната акция
Над 20 сигнала за десетки мъртви бебета делфини по цялото българско крайбрежие са получени в сдружение „Да запазим Корал и „За делфините” от началото...
Смята се, че отишлите си от този свят също присъстват на празника и на този ден светът на живите и мъртвите се свързва
Безстопансвените кучета от различни породи вероятно са отровени
Лили-Роуз Мелъди Деп, 16-годишната дъщеря на Джони Деп и Ванеса Паради, върви по стъпките на известните си родители. Наследницата влиза в голямото кин...
Забранено ли е в учебника да има живи писатели? За този куриозен въпрос на своите ученици разказа преподавателка по литература по време на дискусията...
Телата на две деца са намерени в кошове за боклук в Северна Калифорния. Това съобщи CNN и уточни, че кофите се намират в двора на къща. Властите са о...
В Момчилградско са намерени 30 мъртви елена по време на сезонното преброяване на дивеча. Според запознати причината е снегът в началото на март...
Две възрастни жени, които бяха обявени за издирване, са намерени мъртви в местност край село Манолско Конаре, съобщи „Дарик". Телата са открити на 7-8...
Русе. Мъж и жена са открити мъртви в апартамента си в Русе. Това съобщи за „Фокус" говорителят на ОД на МВР-Русе. Сигнал за случилото се е постъпил в...
Благоевград. Двама мъже са открити мъртви през изминалото денонощие в Благоевградска област, това съобщиха пред "Фокус" от ОД на МВР- Благоевград. С...
Панагюрище. Мистериозна смърт на майка и 5-годишния й син смрази Панагюрище. В неделя по обед в Районното управление бил получен сигнал от 50-годишен...