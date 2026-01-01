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Хербарий от мъртви автори

Хербарий от мъртви автори

Забранено ли е в учебника да има живи писатели? За този куриозен въпрос на своите ученици разказа преподавателка по литература по време на дискусията...

23 февруари | 21:25
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