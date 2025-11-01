Почитаме мъртвите на последната за годината Задушница

Архангелова Задушница се отбелязва в първата събота на ноември. Това е един от трите съботни дни в православния календар, които са определени за общ молитвен помен на починалите. Нарича се така, защото се отбелязва в събота преди Архангеловден.

С вяра във възкресението на мъртвите и в безсмъртието на душата, в храмовете на Задушница се извършват заупокойни служби за починалите.

Врачанският митрополит Григорий: "Задушница означава "за душата". В някои краища на България е познато като "одуши", което е пак "за душите" и оттам това е поменът, който правим заедно, съборно, във всички храмове. Отправяме своята молитва към Бога - нека упокои душите на всички от века починали православни християни, да им прости всяко волно и неволно прегрешение и да им дарува вечен живот. Амин."

В православната традиция наред с молитвата е важна и милостинята. За упокой на душите на починалите са раздава най-често храна с краткото молитвено поменаване "Бог да прости!"

Посещават се гробовете и се носят варено жито, хляб, вино, вода и цветя.

На Архангелова Задушница се отдава особена почит на загиналите във войните, при различни военни операции и в мирно време. Ритуалът се провежда от 1924 г. Традицията е прекъсната през 1946 г. Възстановена е през 1992 г. от Министерството на отбраната и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com