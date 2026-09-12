Почитаме мъртвите на последната за годината Задушница
На Архангелова Задушница се отдава особена почит на загиналите във войните
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На Архангелова Задушница се отдава особена почит на загиналите във войните
Една грешка може да събуди злите сили
В София присъстваха президентът Румен Радев, министърът на отбраната Тодор Тагарев и началникът на отбраната Емил Ефтимов
Прекадяват се гробовете
Отдаваме почит към паметта на починалите
На Архангелова задушница, както на всеки друг помен, се раздават жито, хляб, вино, сладкиши, бонбони, плодове и други храни
Целта е шофьорите да бъдат максимално улеснени
Днес Църквата отбелязва Архангелова Задушница - ден за почит към паметта на загиналите воини от Българската армия. Нарича се още "Мъжка Задушница" и с...
Допълнително транспортно обслужване ще бъде осигурено във връзка с Архангелова задушница. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО). Разкр...
Архангелова задушница е. Тя е последната Голяма задушница в църковния календар. Тя е наричана още мъжка или войнишка. На общата трапеза на гробищния п...
Западно и Средноевропейски митрополит Антоний "Днес е Архангелова задушница. Църквата е установила в своята богослужебна традиция определени дни в г...