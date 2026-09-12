Всичко за Архангелова Задушница

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Архангелова задушница е

Архангелова задушница е

Архангелова задушница е. Тя е последната Голяма задушница в църковния календар. Тя е наричана още мъжка или войнишка. На общата трапеза на гробищния п...

07 ноември | 8:25
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