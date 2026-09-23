Костадинов поиска полупрезидентска република

Не губим поради една много проста причина - нито аз, нито Петър Волгин нямаме нужда от престава. Нашите позиции са ясни, платформата на "Възраждане" е ясна, нашата битка в тази кандидатпрезидентска кампания също е ясна. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Знаково, в Деня на независимостта, "Възраждане" обяви, че лидерът на партията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин се впускат в надпреварата за президент и вицепрезидент. Костадинов обяви, че са изчакали до последния момент, тъй като са обработвали над 16 хиляди събрани мнения от анкети, които са провели сред граждани.

По думите му именно затова за надслов на кампанията е избрано мотото "Различният избор".

"Защото всички останали, основно, да кажем, кандидати в тази кампания говорят едно и също. Едни и същи неща, които сме слушали вече през годините назад във времето, десетилетия назад, за европейски път, европейски ценности, евроатлантически ценности, цивилизационен избор. Това са мантрите на прехода, които е крайно време да бъдат забравени и нещо повече. Крайно време е да изпратим техните автори, бащите и майките на прехода, в политическа пенсия, а някои трябва да ги изпратим в местата, където да изтърпяват своите наказания“, посочи Костадинов.

Той заяви, че като човек на 47 години е "едно от децата на прехода" и е видял как държавата е била "унищожена, демонтирана и заменена с нещо, което е всичко друго, само не и държава, пък да не говорим за нещо, което е независимо".

"А точно днес е денят на българската независимост и нещо, ако не искаме да стане само символ ден в календара или просто един лозунг, трябва да го изпълним със съдържание", каза лидерът на "Възраждане" в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него това може да стане, ако се покаже на хората, че техният глас има значение.

"Трябва да направим така, че да имаме власт на хората, а не власт над хората. Трябва да направим така, че българският гражданин да приема държавата за своя, а не като някакъв, как да кажа, обект, от който да крадат и да грабят. Защото това е причината за ендемичната корупция в нашата политическа обществена среда“, заяви Костадинов.

Той посочи, че тяхната представа за бъдещето на България е като полупрезидентска република: "Има начин двете институции, президентство и парламент, да могат да се контролират без нито едната да надделява над другата - президентът да може да назначава правителството, Народното събрание пък на свой ред да може да премахва правителството, президентът да може да насрочва избори, президентът да може да насрочва и референдуми, нещо, което е изключително важно за нас. От друга страна Народното събрание да контролира дейността на президента".

Костадинов заяви, че трябва да бъде променен самият смисъл на президентската институция, защото тя в момента "е изпразнена от съдържание".

"Президентът трябва да бъде коректив на управляващите и в случая той трябва да бъде не просто коректив, но да задава и тона за разговора с българското общество и с българските граждани", каза още той. Според Костадинов има много теми, по които трябва да се чуе не само мнението на политическите партии, но и на гражданите.

"Президентът трябва да зададе и бъдеща национална цел на България. България няма своя национална цел. След 1989 година страната се бореше за членство в Европейския съюз и НАТО. Влязохме и какво следва след това? Нищо. Обясняваха ни, че ще влезем в сърцето на Европа. Добре, вече сме там и какво се случи? Станахме ли по-богати? Ние обедняваме в момента. Стана ли България по-силна? Не".

Попитан дали Илияна Йотова е неговият опонент, Костадинов отговори: "Опонентът ми е статуквото. Статуквото в момента има няколко такива кандидати за изборите и аз не ги различавам, защото за мен те са еднакви. Аз не гледам на хората в българската политика субективно. Не ги преценявам на база на това дали са ми симпатични, дали не са и така нататък. Аз гледам най-вече на база на техните идеологически и политически възгледи - разлика между Йотова и Гюров в конкретния случай няма никаква. Те се припокриват напълно, говорят едни и същи неща, водят една и съща кампания".