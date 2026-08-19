Костадинов гневен. Остра позиция заради заплахите на Иран

Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов излезе с остра позиция срещу властта. Повод е информацията във "Файненшъл таймс", според която източници от Техеран са заявили, че Иран обмисля удари по мишени в Европа, сред които и България.

Ето какво гласи позицията на “Възраждане” по повод на информацията в медиите, че Иран обмислят

удари по американски военни цели в Европа

“Прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. Радев осигури бази и престой за американските самолети не само в Безмер, но и на гражданските летища в София и Варна, с което постави под заплаха живота и сигурността на всички български граждани. Политиката на "Прогресивна България" ликвидира българския суверенитет, превръщайки България не в държава, а в колониална територия”, категоричен е Костадин Костадинов, председателят на “Възраждане”.



