Избори 2026

Костадинов от Търговище: Целта ми е да върнем блясъка на всеки град в България

Костадинов от Търговище: Целта ми е да върнем блясъка на всеки град в България
02 окт 26 | 18:29
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Мира Иванова
избори-агенция

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов - кандидат на партията за президент, посети вчера градовете Попово и Търговище. Срещна се с граждани в центъра и на двата града, на специално обособени за това предизборни пунктове.

Кандидатът за президент на “Възраждане”, който е и автор на учебника, подари “Родинознание” от 1-4 клас на всички желаещи.

Костадинов Търговище1

Костадинов говори с всички за приоритетите на “Възраждане” в предизборната кампания. Запитан каква е България, на която той е президент, отговори без да се колебае: Независима, просперираща, стабилна и със сигурни граници.

Бяха засегнати теми, като нуждата от повече и по-добре платени работни места и нуждата от хора, тъй като демографската криза по тези населени места е повсеместна.  Костадинов сподели, че “Възраждане” е единствената политическа организация, която има разработена програма за справяне с демографската криза и връщането на българите от чужбина в България. Той заяви, че ако българските граждани решат той да е следващият президент на България, ще настоява програмата да бъде приложена, за да може всеки български град да върне блясъка си.

Костадинов Търговище3

Кандидатът за президент от “Възраждане” каза, че се среща с граждани на площада, където е достъпен за всички.

“Аз отправям покана за разговор към всеки, независимо дали ми симпатизира или има различни възгледи от моите. Готов съм да чуя всички, да ги изслушам и заедно да формулираме колективната цел на България. Държавата ни има нужда от нова колективна цел”, каза Костадинов пред събралото се множество от граждани.

Костадинов и Волгин различният избор е с номер 11!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

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Автор Мира Иванова

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