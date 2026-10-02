Костадинов от Търговище: Целта ми е да върнем блясъка на всеки град в България

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов - кандидат на партията за президент, посети вчера градовете Попово и Търговище. Срещна се с граждани в центъра и на двата града, на специално обособени за това предизборни пунктове.

Кандидатът за президент на “Възраждане”, който е и автор на учебника, подари “Родинознание” от 1-4 клас на всички желаещи.

Костадинов говори с всички за приоритетите на “Възраждане” в предизборната кампания. Запитан каква е България, на която той е президент, отговори без да се колебае: Независима, просперираща, стабилна и със сигурни граници.

Бяха засегнати теми, като нуждата от повече и по-добре платени работни места и нуждата от хора, тъй като демографската криза по тези населени места е повсеместна. Костадинов сподели, че “Възраждане” е единствената политическа организация, която има разработена програма за справяне с демографската криза и връщането на българите от чужбина в България. Той заяви, че ако българските граждани решат той да е следващият президент на България, ще настоява програмата да бъде приложена, за да може всеки български град да върне блясъка си.

Кандидатът за президент от “Възраждане” каза, че се среща с граждани на площада, където е достъпен за всички.

“Аз отправям покана за разговор към всеки, независимо дали ми симпатизира или има различни възгледи от моите. Готов съм да чуя всички, да ги изслушам и заедно да формулираме колективната цел на България. Държавата ни има нужда от нова колективна цел”, каза Костадинов пред събралото се множество от граждани.

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