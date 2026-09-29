Избори 2026

С препълнено читалище "Съгласие" Плевен посрещна Йотова и Вълчев

В двучасовата среща те представиха своите позиции за развитието на България

С препълнено читалище "Съгласие" Плевен посрещна Йотова и Вълчев
29 сеп 26 | 22:00
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Григор Атанасов

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев продължиха разговора за България със среща с граждани в Плевен. Там ги посрещна препълненото Народно читалище „Съгласие 1869“. В двучасовата среща Йотова и Вълчев представиха своите позиции за развитието на България и полагащото ѝ се достойно място на европейската и международната сцена.

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„Искаме вашето доверие, защото твърдо вярваме, че пътят на България напред е само с национално съгласие, с търсене на диалог и общи каузи. Каузи в интерес на българските граждани, като спазваме заветите на историята и българските добродетели, с гласа на всеки български гражданин“, заяви Илияна Йотова.

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Тя подчерта, че с Кирил Вълчев не искат повече конфронтация, а сътрудничество между институциите.

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„Искаме българската президентска институция да бъде място за диалог на различни институции, на различни партии, на различни граждански организации, място за всеки, който мисли доброто на България“, посочи Йотова.

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Кандидатът за президент подчерта, че българите сме различни, но когато пред нас е образът на Родината, консенсус може да бъде постигнат. Защото „обединението е нашата сила“.

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Кирил Вълчев изтъкна, че именно търсенето на съгласие е това, което най-силно ги обединява с Илияна Йотова.

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„С г-жа Йотова работим за това България да бъде мечта за българите да остават тук и мечта за сънародниците ни в чужбина да се връщат у дома“, посочи кандидатът за вицепрезидент.

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Автор Григор Атанасов

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