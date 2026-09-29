С препълнено читалище "Съгласие" Плевен посрещна Йотова и Вълчев

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев продължиха разговора за България със среща с граждани в Плевен. Там ги посрещна препълненото Народно читалище „Съгласие 1869“. В двучасовата среща Йотова и Вълчев представиха своите позиции за развитието на България и полагащото ѝ се достойно място на европейската и международната сцена.

„Искаме вашето доверие, защото твърдо вярваме, че пътят на България напред е само с национално съгласие, с търсене на диалог и общи каузи. Каузи в интерес на българските граждани, като спазваме заветите на историята и българските добродетели, с гласа на всеки български гражданин“, заяви Илияна Йотова.

Тя подчерта, че с Кирил Вълчев не искат повече конфронтация, а сътрудничество между институциите.

„Искаме българската президентска институция да бъде място за диалог на различни институции, на различни партии, на различни граждански организации, място за всеки, който мисли доброто на България“, посочи Йотова.

Кандидатът за президент подчерта, че българите сме различни, но когато пред нас е образът на Родината, консенсус може да бъде постигнат. Защото „обединението е нашата сила“.

Кирил Вълчев изтъкна, че именно търсенето на съгласие е това, което най-силно ги обединява с Илияна Йотова.

„С г-жа Йотова работим за това България да бъде мечта за българите да остават тук и мечта за сънародниците ни в чужбина да се връщат у дома“, посочи кандидатът за вицепрезидент.