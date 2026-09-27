Илияна Йотова в Ямбол: Ще намерим общата ни сила, няма да допусна повече разделение и омраза сред българите

Ще намерим общата ни сила и онова, което ни свързва. Няма да допусна повече омразата и разделението сред българите. Някои смятат, че с разделени хора най-лесно ще удовлетворят властовите си интереси. Аз никога не съм била част от тези хора и никога няма да бъда. Това е моето обещание към вас. С тези думи кандидатът за президент Илияна Йотова се обърна към симпатизанти в препълнената зала „Безистена“ в Ямбол.

Йотова изтъкна, че политическата система не може да се храни само от конфронтация. „Аз искам диалог и съгласие по важните за България въпроси. Президентската институция е място за диалог, всеки е добре дошъл да сподели своите тревоги и идеи“, посочи кандидатът за президент.

„Заставам пред вас с гордо вдигнато чело, защото не съм изневерила на това, което ви обещахме с г-н Радев още през 2016 г. Останахме на страната на българските граждани, работихме и продължаваме да работим България да бъде силна държава, с работещи институции, със закони, които важат еднакво за всички“, заяви Илияна Йотова. Тя се зарече, че ще продължи да бди за спазване на Конституцията въпреки „гаврата с нея“ от правителството на сглобката.

Кандидатът за президент изтъкна големите неравенства в България като едно от най-големите предизвикателства. „Огромна е пропастта между имащите, окопали се във властта, които обслужват само себе си, и една голяма част от българите, които живеят с ниски доходи“, заяви Йотова.

По думите ѝ най-голямата болка днес е за младите хора, „на които обещахме светло бъдеще, но изпълнихме ли обещанието си?“ „Трябва да им подадем ръка, да бъдем до тях, да ги отървем от зависимостите, от фалшивите герои, на които вярват“, посочи кандидатът за президент. Тя беше категорична, че България не може да изправи глава без младите хора.

Илияна Йотова подчерта, че най-важната тема е сигурността във всички аспекти. „Волята на всички нас, българските граждани, е да завещаем на децата си мир и сигурност“, изтъкна тя. Йотова беше категорична, че България няма да участва в Коалиция на желаещите в Украйна, а трябва да има Коалиция за мир в Украйна. „Никога няма да допусна български войници в Украйна“, подчерта кандидатът за президент.

Илияна Йотова заяви, че подкрепя външната политика на правителството. „Смело, аргументирано и категорично премиерът поставя навън българския интерес. И нашите европейски партньори не само не ни изолират, а се вслушват в това, което казваме“, посочи тя. Йотова подчерта, че най-силната българска политика е тази, зад която стоят волята и интересът на българския народ. „Всяка моя позиция ще бъде с името България независимо от хулите и лъжите, които се разпространяват“, категорична беше кандидатът за президент.

Йотова специално благодари на общините от Ямболска област, че бдят за сигурността на България, че пазят така добре българската граница, която е външна граница на Европейския съюз.