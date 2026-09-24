ЦИК с ключов ход за изборите. Това не се е случвало от 2021 г.

Подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври навлиза в своята най-интензивна фаза, като тази година надпреварата за държавен глава се очертава значително по-оспорвана. Общо 27 кандидатски двойки ще се борят за вота на гражданите, което е увеличение спрямо изборите през 2021 г., когато регистрираните кандидати бяха 23.

Първоначално документи за участие в Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха внесени от 28 претенденти, но след задължителната проверка на подписките тандемът Явор Генов и Максим Велков бе заличен, тъй като не събра необходимия от закона минимален брой действителни подписи. С официалното теглене на публичния жребий на 23 септември номерата на кандидатите в бюлетината вече са утвърдени, а предизборната кампания стартира на 25 септември и ще продължи до полунощ на 23 октомври.

Пълна хардуерна диагностика и ремонт на 12 800 машини

Основен акцент в работата на изборната администрация през следващите седмици ще бъде цялостното техническо и логистично обезпечаване на машинния вот. ЦИК вече приключи обществената поръчка за избор на изпълнител и предстои подписването на договор с единствения класиран участник – „Сиела Норма“.

Акцентът в тазгодишния договор пада върху мащабната техническа ревизия: за първи път от закупуването им през 2021 г. насам всички 12 800 специализирани устройства за гласуване ще преминат през пълна хардуерна диагностика, техническа профилактика и ремонт. На детайлна проверка подлежат не само основните дънни платки и захранващи модули, но и всички периферни компоненти като сензорни екрани, четци за смарт карти и печатащи механизми.

„Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините и на всички техни основни компоненти и периферни устройства, както и своевременно установяване и отстраняване на техническите неизправности“, обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

Софтуерна подготовка, удостоверяване и електронни бюлетини

Паралелно с хардуерната поддръжка, обществената поръчка обхваща и комплексната софтуерна подготовка на машините. Специалистите ще извършат инсталиране, адаптиране и параметризиране на приложния софтуер, необходим за конкретния вот, както и генерирането на електронните бюлетини. Важна част от процеса е оказването на пълно съдействие при задължителното независимо удостоверяване и калибриране на софтуера от страна на държавните компетентни органи.

„В рамките на поръчката ще бъде извършена и цялостна софтуерна подготовка на специализираните устройства за машинно гласуване за предстоящите избори. Това включва подпомагане на удостоверяването на приложния софтуер, адаптиране, параметризиране и създаване на електронни бюлетини“, посочи Балова-Цветкова.

По изискване на Изборния кодекс устройствата ще бъдат настроени така, че след приключване на изборния ден да отпечатват пълен и коректен финален протокол с резултатите от гласуването в съответната секция. Едва след като всяко устройство премине успешно през двата етапа – технически преглед и софтуерно инсталиране – то ще бъде запечатано, комплектовано с необходимите консумативи и подготвено за експедиция.

3000 техници, денонощен център и логистика

Мащабната логистична операция по транспортирането на 12 800-те машини до изборните помещения в страната и чужбина, както и тяхното обратно прибиране в складовите бази след вота, също е поверена на изпълнителя. За да се гарантира гладкото протичане на машинното гласуване, в изборния ден ще бъдат ангажирани близо 3000 квалифицирани технически специалисти. Те ще отговарят за физическото инсталиране на устройствата в секциите, началното им пускане и оперативната реакция при възникнали проблеми на място.

„Ще функционира специализиран център за поддръжка по време на изборите, който ще оказва съдействие при възникнали технически проблеми и ще консултира техниците и членовете на секционните избирателни комисии по въпроси, свързани с инсталирането и експлоатацията на машините“, заяви говорителят на комисията.

Предвидени са и специализирани обучения за съставите на РИК и СИК, за да се гарантира, че те са напълно запознати с протоколите за работа с устройствата и стандартните действия при възникване на техническа забава.

Подготовката зад граница: Над 18 400 заявления от 66 държави

Междувременно организацията на изборния процес зад граница бележи висок интензитет. По данни на Министерството на външните работи към 24 септември българските граждани в 66 държави вече са подали над 18 400 заявления за гласуване в чужбина.

Традиционно най-голям е броят на желаещите да упражнят правото си на глас в Турция, където подадените заявления надхвърлят 7000. Втора по активност е българската общност във Великобритания с около 3000 заявления, следвана от Германия с над 1500. Всички дипломатически и консулски представителства са в пълна готовност за разкриването на предвидените секции, а от ЦИК потвърждават, че всички подготвителни дейности вървят строго по графиците, за да се гарантира сигурен и прозрачен изборен процес на 25 октомври.