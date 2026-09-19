Емил Радев обясни защо застана до Йотова

Поканата от Илияна Йотова към хора с различни професии, обществени позиции и политически възгледи да се включат в инициативния ѝ комитет е знак за стремеж към обединение. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев пред bTV, обяснявайки решението си да стане част от комитета, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

Радев разказа, че познава Йотова от работата им в Европейския парламент. По думите му двамата са работили по теми, свързани с отпадането на мониторинга върху България и Румъния, пълноправното членство на страната ни в Шенген и електронното правосъдие.

Той подчерта, че решението му е лично и не ангажира ГЕРБ. Първо е информирал за поканата Бойко Борисов.

„Не виждам проблем, че влязох в инициативния комитет на Илияна Йотова“, заяви Радев. Той обясни, че не е член на ръководството на партията и подкрепата му е лична позиция.

По думите му ГЕРБ няма собствен кандидат за президент в настоящата кампания. Радев изрази и собствената си политическа оценка за съперника на Йотова – Андрей Гюров, като заяви, че не го определя като десен кандидат.

Евродепутатът посочи още, че Йотова е участвала в събития на Европейската народна партия, които той е организирал, въпреки че тя е била част от ПЕС. Според него това показва способност да се поставят общите въпроси над теснопартийните интереси.

Радев каза, че подкрепата му за Йотова е свързана именно с това, което той определя като поставяне на интересите на България на първо място.

В същото време той подчерта, че всеки член и симпатизант на ГЕРБ ще вземе самостоятелно решение за кого да гласува.