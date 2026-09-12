Политолог отсече: Йотова на балотаж и голям риск за ГЕРБ след отказа от кандидат

Илияна Йотова влиза в президентската надпревара като най-ясния фаворит за участие в балотажа, докато ГЕРБ рискува да плати висока политическа цена за решението да не издига собствен кандидат. Това е основната линия в анализа на политолога Любомир Стефанов, който заяви пред НоваНюз, че към този момент не вижда кой може да изпревари Йотова и постави интригата единствено около второто място. В същото време той отправи сериозна критика към стратегията на ГЕРБ, която според него оставя избирателите на партията без ясна политическа посока.

Йотова изглежда сигурният участник в балотажа

Стефанов беше категоричен, че към момента политическата конфигурация работи в полза на Илияна Йотова. „Не виждам кои са другите, които могат да отидат първи на балотаж освен нея. Въпросът е кой ще бъде втори на балотажа и респективно ще участва в дуела срещу нея“, заяви той.

Така според политолога голямата неизвестна в кампанията вече не е дали Йотова ще стигне до втория тур, а кой ще успее да застане срещу нея.

Стефанов допуска, че част от избирателите, които в миналото са подкрепяли „Прогресивна България“, могат да потърсят други кандидати, но очаква значителен дял от тях да остане зад Йотова. „Милион и четиристотин хиляди няма как автоматично да отидат при нея. Въпросът е каква част от тях ще останат. Значителна най-вероятно“, прогнозира той.

Това оставя Йотова с предимството на кандидат, който вече има разпознаваемо ядро и силна стартова позиция, докато останалите претенденти тепърва трябва да решават въпроса как да стигнат до второто място.

ГЕРБ рискува да загуби от собственото си решение

Много по-критичен беше Стефанов към ГЕРБ. „ГЕРБ със сигурност няма да спечели от решението да не издига свой кандидат за президентските избори“, заяви политологът.

Според него аргументите, с които Бойко Борисов обяснява отказа на партията от собствена кандидатура, не са достатъчно убедителни. „На избори няма олимпийски принцип. Ако някой си мисли, че има, той е заради субсидия. На тема президентски избори няма субсидия. Само на парламентарните има“, посочи Стефанов.

Той отхвърли и възможността липсата на собствен кандидат да бъде обяснявана с липса на ресурс. ГЕРБ вече разполага с парламентарна субсидия, а според политолога всичко останало се свежда до неясни политически сметки. „Другото вече са тънки сметки. Тънки сметки, които на мен не са ми понятни“, каза той.

Партия без кандидат рискува да остане без ядро

Най-сериозният проблем според Стефанов е как ще реагира електоратът на ГЕРБ. При президентска кампания кандидатът не е само име в бюлетината, а политически център, около който партията мобилизира структурите и поддръжниците си. Ако такъв липсва, част от избирателите могат да започнат да се оглеждат към други кандидати.

„Когато даден електорат го оставяш без фокусна точка, без някакво ядро, някаква точка в кампанията, която да го държи в събрано състояние, неразпилян, на местните избори как ще го събереш?“, попита политологът.

Именно тук той вижда риска решението да има последствия далеч отвъд президентския вот. Ако една партия доброволно излезе от голяма национална кампания, тя може да загуби част от политическата енергия и мобилизацията на структурите си.

Електоратът вече не стои неподвижно

Стефанов подчерта, че избирателите все по-трудно могат да бъдат разглеждани като твърдо закрепени към една партия. Особено подвижен според него е електоратът на „Прогресивна България“. „Те не са организирани в смисъл на партийна логика. Те са по симпатии. Там емоцията движи нещата“, посочи политологът.

Затова според него част от тези гласове могат да отидат към „Възраждане“, „Продължаваме Промяната“, ГЕРБ или други кандидати. Това обаче не променя основната му прогноза, че Йотова запазва най-силната стартова позиция за първия тур.

Стефанов припомни и че при втория президентски мандат на Румен Радев значителна част от подкрепата му е дошла от хора, свързвани с т.нар. партии на промяната. Това според него показва колко лесно президентският вот може да пренарежда традиционните партийни граници.

Разделението вдясно отваря още пространство

Другият голям проблем е разцеплението между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“. Според Стефанов отделното им явяване сериозно намалява шансовете им за участие в балотажа. „Техните кандидати, като са разделени - да припомня, че не са заедно, а поотделно, не могат да докарат резултат, който да ги прати на балотаж“, заяви той.

По думите му Андрей Гюров остава единственият реалистичен вариант за по-силно представяне в този политически сегмент.