Пеканов поряза мераците за по-нисък ДДС: Няма място за секторни подаръци

Вицепремиерът Атанас Пеканов охлади очакванията на част от бизнеса за нови данъчни облекчения и даде ясен сигнал, че правителството няма намерение да отваря нови пробойни в бюджета. На фона на исканията на ресторантьорския сектор за по-нисък ДДС той защити единната ставка и подчерта, че при сегашния голям дефицит всяко допълнително свиване на приходите би било погрешен ход. Според Пеканов държавата трябва първо да възстанови фискалната си устойчивост, а чак след това да обсъжда евентуални данъчни отстъпки.

Без специален ДДС за отделни сектори

Пеканов беше категоричен, че не предвижда специални данъчни режими за конкретни браншове.

Той посочи, че в Европа по-често се използва намалена ставка за определени категории храни, а не за отделни сектори на икономиката. Именно затова според него единната ставка е по-смислен и по-устойчив подход.

Вицепремиерът подчерта, че България и без това има сравнително ниски преки данъци - както корпоративния данък, така и данъка върху доходите. „Не предвиждаме такива специфични отстъпления“, заяви Пеканов.

Това на практика означава, че мераците за ново преференциално третиране на ресторантьорския сектор засега остават без политическа подкрепа от правителството.

Първо дефицитът, после евентуални облекчения

Пеканов обвърза позицията си пряко със състоянието на бюджета. „Фискалната ситуация в момента е напрегната, тоест да намалим още повече приходите в бюджета не би била най-добрата стъпка“, заяви той.

Той призна, че през годините е подкрепял идея за по-нисък ДДС върху определени храни, но подчерта, че моментът сега е различен. „В ситуацията, в която се намираме с бюджета, голям дефицит - няма как да намалим приходите“, каза Пеканов.

По думите му подобна дискусия би могла да бъде възобновена в бъдеще, но едва след като България излезе от процедурата по свръхдефицит.

Така вицепремиерът постави ясна последователност - първо стабилизиране на публичните финанси, след това разговор за намаляване на данъчната тежест.

Пеканов отчете спад при храните

Вицепремиерът свърза данъчния спор и с темата за цените. По думите му данните на НСИ показват, че през последните четири месеца цените на хранителните стоки са намалявали всеки месец. „Да, с малко, само с един или половин процент, но това са първи стъпки. Разбира се, че ние искаме още“, заяви Пеканов.

Той увери, че контролът върху пазара ще продължи, както и разговорите със супермаркетите. „Ще продължи контролът, ще продължат разговорите със супермаркетите, за да продължат тези тенденции надолу“, каза вицепремиерът.

Още 1,8 млрд. евро по ПВУ

Пеканов отчете и напредъка по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му остават още 1,8 млрд. евро, които България трябва да получи. Искането за средствата ще бъде подадено в края на месеца, а очакването е голяма част от парите да дойдат през ноември или декември. „Радвам се, че преди две седмици приключихме с изпълнението на ПВУ“, заяви той.

В момента се комплектоват необходимите документи и сертификати за Европейската комисия.

Пеканов посочи като примери за реализирани проекти новия кампус на Висшето училище по телекомуникации и пощи, софийското метро, детски градини в София и страната, както и електробуси.