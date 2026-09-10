Радев постави България в големия космически разговор на Европа

България вече иска да бъде не наблюдател, а активен участник в новата космическа политика на Европа. Това беше голямото политическо послание на премиера Румен Радев в Париж, където той участва в първия лидерски панел на Международната среща на върха по космическите въпроси.

Министър-председателят постави българските компании, бъдещия високотехнологичен комплекс в Доброславци и привличането на инвестиции в центъра на една по-голяма европейска задача - изграждането на собствена космическа екосистема, която да гарантира технологична независимост, сигурност и икономически растеж.

Без силен космически сектор няма силна Европа

„За да имаме силна, суверенна и просперираща Европа, трябва да имаме силна космическа екосистема, чието развитие изисква ангажираност и принос от всяка държава членка“, заяви Радев пред участниците във форума.

Това послание идва в момент, когато космосът все по-ясно се превръща от научна и технологична област в стратегически въпрос за Европа. На срещата в Париж европейската автономия е една от основните теми, а континентът търси начин да намали зависимостта си от външни ракети, комуникационни системи и сателитна инфраструктура. Европа продължава да изостава значително от САЩ по инвестиции в космоса, което прави собствената индустриална база все по-важна.

Радев използва именно този европейски разговор, за да постави България сред държавите, които могат да дадат реален индустриален принос, а не само политическа подкрепа.

„ЕндуроСат“ като българската визитна картичка

В центъра на изказването му беше българската компания „ЕндуроСат“. Премиерът я посочи като пример как дори държава без огромните бюджети на космическите сили може чрез технологии, предприемачество и човешки капитал да изгради собствено място в сектора.

„България и българската компания „ЕндуроСат“ са блестящ пример как с визия, енергия, талант и готовност за усилена работа можеш да бъдеш все по-значима част от европейското космическо семейство“, заяви Радев.

Той припомни, че само преди две десетилетия космическите технологии са били почти изцяло запазена територия за големи държави със значителни финансови и индустриални възможности. Днес изкуственият интелект, миниатюризацията на технологиите и обработката на огромни масиви от данни променят тази картина и дават шанс и на по-малки държави да изграждат конкурентни компании.

По думите на премиера през последните години „ЕндуроСат“ е разработила, произвела и извела в орбита повече малки спътници от европейските си конкуренти, взети заедно. Това е оценка, направена от самия Радев, с която той подчерта бързото развитие на компанията.

Меморандумът в Елисейския дворец вече е конкретен резултат

Радев постави специален акцент върху подписания ден по-рано меморандум между „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“. Документът беше подписан в Елисейския дворец в присъствието на българския премиер и президента на Франция Еманюел Макрон.

„Този знаков меморандум не е просто израз на приятелство и партньорство, той е общ ангажимент за утвърждаването на Европа като водещ център на космическите иновации“, заяви министър-председателят.

Политическият ефект за България е съществен - българска технологична компания влиза в пряко партньорство с един от ключовите оператори на европейската космическа програма точно когато Европа се опитва да увеличи собствения си капацитет за изстрелване на сателити. „Арианспейс“ планира да достигне устойчив ритъм от девет до десет изстрелвания на Ariane 6 годишно още през 2027 г., а европейските институции обсъждат допълнително увеличаване на капацитета.

Радев напомни и че други български компании вече участват в изграждането на информационни системи за европейските спътникови мисии „Сентинел“, като подчерта ролята на подкрепата от Европейската комисия.

Доброславци трябва да стане следващата голяма стъпка

Премиерът свърза международния пробив на българските компании с една от големите инвестиционни инициативи на правителството - „Старбейс Юръп“ и бъдещия „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци“.

Правителството одобри меморандум за проекта още през август. Замисълът е на територията край София да се изгради високотехнологична индустриална зона, концентрираща космически и отбранителни технологии, научноизследователска дейност и производство.

Тук Радев направи и директна политико-икономическа покана към международния бизнес. „Бих искал да Ви поканя да се възползвате от тази възможност и да се присъедините към нас, като споделите нашата визия и нашия ангажимент за развитието на космическите технологии на бъдещето“, заяви премиерът.

Идеята на правителството е Доброславци да не бъде просто поредната индустриална зона. Целта е около нея да бъдат привлечени компании, разработки и инвестиции с висока добавена стойност, а с тях и висококвалифицирани работни места, които България трудно може да създаде чрез традиционните индустрии.

От космоса към изкуствения интелект

Посещението на Радев в Париж не приключи с форума. По-късно премиерът посети центъра за данни на Eclairion, където се запозна с работата на компанията. Визитата е част от по-широката линия на кабинета за привличане на инвестиции в изкуствения интелект, центровете за данни и високите технологии. Посещението в Eclairion беше предварително включено в официалната програма на българския министър-председател.

„Предстои важна среща с европейски компании, с които работим активно в тази област. Надявам се в скоро време да имаме резултат“, заяви Радев.

И тук подходът е сходен с този в космическия сектор - правителството се опитва да използва международните политически контакти като вход към конкретни технологични инвестиции. Ако тези разговори доведат до реални проекти, България би получила не само капитал, а и инфраструктура, знания и работни места в области, които ще определят европейската икономика през следващите десетилетия.

България се включва в битката за технологичен суверенитет

Международната среща в Париж събира представители на около 120 държави и повече от 2000 участници и се провежда в момент на все по-силен европейски дебат за независим достъп до космоса.

Точно в този контекст участието на Радев придобива по-голям политически смисъл. България вече може да сложи на масата не само декларации, а работеща космическа компания, партньорство с „Арианспейс“, собствен бъдещ индустриален център и заявка за нови инвестиции в изкуствения интелект.

Това беше и основната линия на премиера в Париж - малките държави не са обречени да стоят в периферията на новата технологична надпревара. Ако имат собствен бизнес, научен капацитет, подходяща инфраструктура и целенасочена държавна политика, те могат да заемат място в една индустрия, която все повече ще определя не само науката, но и сигурността, икономиката и суверенитета на Европа.