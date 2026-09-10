България и Китай разширяват военнообразователното сътрудничество

Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Китайската народна република (КНР) Н. Пр. г-жа Дай Цинли. На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между двете страни и перспективите за тяхното развитие.

Акцент бе поставен върху военнообразователното сътрудничество между България и КНР и обмена на обучаеми във Военните академии на двете страни. „Оценяваме високо доверието на китайската страна към Военна академия „Г. С. Раковски“ и продължаващия интерес към подготовката на китайски офицери в магистърски програми на стратегическо и оперативно ниво“, посочи министър Стоянов. Той допълни, че завършилите военно образователните институции на двете държави се явяват мост между двете страни и добра възможност за обмен на опит.

Министър Стоянов подчерта и тазгодишното участие на китайски компании в Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“. „Предвид бързото развитие на китайската индустрия, вярваме, че на следващото издание на „Хемус“ през 2028 г. ще участват още повече компании от Китай, които ще имат възможност да покажат най-съвременни технологии в сферата на отбраната“, посочи той.

На срещата присъства и заместник-министърът на отбраната Любомир Монов.