България тръгва към китайския туристически пазар с големи амбиции

България иска да направи сериозна крачка към един от най-големите туристически пазари в света - Китай. Министърът на туризма д-р Илин Димитров обсъди в Пекин с китайския министър на културата и туризма Сун Йели възможностите страната ни да стане много по-разпознаваема за китайските туристи.

Сред конкретните теми в разговора бяха директна въздушна връзка между България и Китай, по-бързо издаване на визи и засилване на контактите между туристическия бизнес на двете държави.

България има какво да покаже

„Китай е един от най-големите туристически пазари в света и България трябва да бъде много по-видима на него. Имаме какво да предложим - богато културно-историческо наследство, балнео и СПА туризъм, природа, вино и гастрономия. Целта ни е да превърнем добрите отношения между двете държави в реален ръст на туристическите пътувания“, заяви Илин Димитров.

По време на срещата двамата министри обсъдиха как двустранните политически отношения могат да бъдат превърнати в повече реални туристически пътувания. Българската страна поставя акцент върху няколко направления, които могат да представляват особен интерес за китайските гости - историческите градове и културните обекти, минералните извори и СПА курортите, природата, винените райони и местната кухня.

Директният полет отново на масата

Сред най-важните практически въпроси е възможността за директна въздушна връзка между България и Китай. Подобна линия би съкратила значително пътуването и би улеснила както организираните туристически групи, така и индивидуалните посетители.

Разговорите са засегнали и процедурите за издаване на визи за китайски туристи. Целта е те да бъдат ускорени, така че административните изисквания да не се превръщат в пречка пред увеличаването на туристическия поток.

Двете страни искат и по-преки контакти между туроператори, хотелиери и други представители на туристическия сектор, за да бъдат създавани продукти, съобразени с интересите на китайските посетители.

Китайски туроператори на Фестивала на розата

Конкретна идея вече има и за Казанлък. По време на срещата е обсъдено организирането на икономически форум между български и китайски туроператори в рамките на Фестивала на розата.

Замисълът е едно от най-разпознаваемите български събития да се превърне и в място за нови бизнес контакти. Туроператори от двете държави ще могат да обсъдят общи туристически пакети и възможности за привличане на повече китайски посетители към България.

Покана за посещение в България

Илин Димитров връчи на китайския си колега официална покана да посети страната ни. По думите на българския министър целта е разговорите да продължат не само на политическо ниво, а да доведат до конкретни инициативи и трайно партньорство в туризма.

Срещата се проведе в рамките на посещението на Илин Димитров в Пекин за участие в 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Туризмът е една от областите, в които София вижда възможност добрите отношения между двете държави да бъдат превърнати в измерим икономически резултат - повече посетители, повече бизнес контакти и повече приходи за българския туристически сектор.