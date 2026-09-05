България поглежда към туристически гигант. Димитров с важна мисия

Министърът на туризма д-р Илин Димитров заминава за Китай като част от българската правителствена делегация, водена от вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Българските представители ще участват в 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

В рамките на визитата Димитров ще разговаря с китайския министър на културата и туризма Сун Йели. Сред основните теми ще бъдат възможностите за задълбочаване на туристическите отношения между двете страни.

Среща на най-високо ниво за туризма

Визитата е насочена към разширяване на икономическите връзки между България и Китай и към откриване на нови възможности за българския бизнес. Туризмът ще бъде една от областите, в които София ще търси по-силно присъствие.

На срещата между Илин Димитров и Сун Йели ще бъдат обсъдени перспективите за увеличаване на туристическия обмен, представянето на България пред китайската публика и възможностите за по-тясно институционално сътрудничество.

Пазар за стотици милиарди долари

Китай е сред най-големите и най-бързо развиващи се туристически пазари в света. През 2025 г. страната е посрещнала повече от 68 млн. международни посетители, а разходите на чуждестранните туристи в Китай са достигнали 135 млрд. долара.

Още по-голям интерес за България представлява изходящият китайски туризъм. Прогнозите за 2026 г. сочат, че Китай отново може да се превърне в най-големия пазар за пътувания зад граница, като разходите на китайските туристи извън страната се очаква да достигнат близо 280 млрд. долара.

България търси по-голям дял от китайския поток

Китайският туристически пазар остава недостатъчно развит за България, въпреки огромния му мащаб. Министерството на туризма ще използва посещението, за да представи възможностите на страната и да обсъди конкретни стъпки за увеличаване на броя на китайските гости.

Акцент ще бъде поставен върху по-доброто позициониране на България като европейска туристическа дестинация и върху разширяването на контактите между туристическия бизнес на двете държави.

19-а сесия на смесената комисия

Българската делегация ще участва в 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Форматът обхваща широк кръг от теми, свързани с търговията, инвестициите, индустрията и други области на двустранните отношения.

Участието на туристическия министър поставя туризма сред темите в предстоящите разговори, като Димитров ще представи българските възможности директно пред китайския си колега.