Мальовица - когато тиймбилдингът излезе от конферентната зала

Планината все по-често се превръща в място за срещи, които съчетават работа, преживявания и истинско време за екипа. Тиймбилдингът отдавна не означава просто вечеря с колегите или няколко организирани игри. Все повече компании търсят начин да изведат хората си от обичайната работна среда и да им дадат възможност да общуват различно – далеч от офисите, екраните и ежедневния график. И точно тук планината има едно сериозно предимство – тя естествено променя ритъма.

Само на около два часа път от София, Мальовица предлага възможност корпоративното събитие да се превърне в цялостно преживяване, в което работните срещи, активностите сред природата, добрата храна и почивката могат да бъдат част от една програма.

От работна среща до планинско приключение

Едно от основните предимства на Мальовица за корпоративни групи е възможността програмата да бъде различна според характера на конкретния екип.

Денят може да започне с работна среща, презентация или стратегическа сесия, а следобедът да продължи навън – с разходка в Рила, отборни предизвикателства или активности, които извеждат колегите от обичайните им роли.

За по-активните екипи районът предлага множество възможности за планински маршрути и преживявания сред природата, а в комплекса корпоративната програма може да бъде допълнена с активности в Адвенчър парка, въжените съоръжения, зиплайн и други атракции.

Така тиймбилдингът може да бъде едновременно активен и забавен, без задължително да се превръща в изпитание за участниците.

Има място и за тези, които предпочитат по-бавния ритъм

Не всеки добър тиймбилдинг трябва да включва състезание.

За част от компаниите най-ценният резултат идва именно от времето, в което хората могат просто да разговарят извън формалната работна среда.

В Мальовица активната програма лесно може да бъде комбинирана с време за почивка и възстановяване. Релакс зоните в хотел „Мальовица“ и хотел „Алпинист“, басейнът, сауните и останалите съоръжения дават възможност денят да завърши в значително по-спокойно темпо.

А когато екипът отново се събере около масата, планината остава част от преживяването.

Тиймбилдинг според екипа, а не екип според програмата

Едно от предизвикателствата при корпоративните събития е, че хората са различни. Някои искат движение и адреналин, други предпочитат разговорите, добрата храна и спокойствието.Затова една от силните страни на планинската среда е именно възможността за комбиниране на различни преживявания.

Програмата може да включва работна част, активности сред природата, свободно време, уелнес, вечерна програма и обща вечеря, като отделните елементи се адаптират към размера, възрастовия профил и целите на конкретния екип. Това позволява Мальовица да бъде подходяща както за малки компании и управленски екипи, така и за по-големи корпоративни групи.

За Комплекс Мальовица

Разположен в сърцето на Рила, Комплекс Мальовица съчетава хотелско настаняване, ресторанти, уелнес възможности, спортни и outdoor активности и достъп до едни от най-разпознаваемите планински маршрути в България. Комплексът предлага възможности за организиране на корпоративни събития, работни срещи, обучения и тиймбилдинг програми с различен формат и продължителност.