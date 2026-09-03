Най-после. Туристите удрят кьоравото по плажовете на юг по Черноморието

Една от най-чаканите добри новини по морето най-после дойде - чадърите и шезлонгите започнаха да поевтиняват. В началото на септември част от плажовете по Южното Черноморие свалят чувствително цените, докато морската вода остава около приятните 25 градуса и условията за плаж все още са отлични.

Комплектът чадър и шезлонг на Централния плаж в Слънчев бряг вече струва 10 евро вместо досегашните 16 евро, а в Равда цената пада от 20 на 15 евро. Инициативата е на концесионерите и е част от опитите активният сезон да бъде проточен и след края на август.

Септември направи онова, което август не можа

„Идеята е част от инициативата на Министерството на туризма за удължаване на сезона. Надявам се всички колеги да поработят в тази насока“, заяви председателят на Асоциацията за развитие на морски плажове Симеон Цветков пред БНТ.

Според него част от концесионерите вече са решили по-ниските септемврийски тарифи да се превърнат в практика. Разликата за туристите не е символична. В Слънчев бряг намалението на стандартния комплект е с 6 евро, а в Равда - с 5 евро.

Иначе казано, морето е почти същото, водата все още е топла, слънцето не е изчезнало, но внезапно се оказва, че и чадърът може да струва по-малко. Остава надеждата тази необичайна септемврийска находка да бъде открита и през следващите сезони.

За сравнение, Северният плаж в Бургас още от началото на сезона предлага една от най-ниските тарифи по Черноморието - по 0,60 евро за чадър и още толкова за шезлонг, като цената е заложена в концесионния договор.

Морето също реши да съдейства

Цветков твърди, че началото на септември предлага дори по-добри условия за почивка в сравнение с последните дни на август. Силните следобедни вълни и вятърът вече отслабват, макар морето да продължава да изисква внимание.

„Морето е по-благоприятно, значително. Силните вълни и вятърната вълна, която обикновено излиза следобедите на август месец, вече са паднали“, посочи той. Цветков предупреди туристите стриктно да спазват флаговата сигнализация и указанията на спасителите.

До 15 септември плажовете ще останат с пълен брой спасители. След тази дата охраната няма да изчезне изведнъж, но част от постовете постепенно ще бъдат закривани, а на съответните места трябва да бъдат поставяни предупредителни табели.

Сезонът по-слаб. Виновниците вече са строени

Докато туристите могат да се порадват на по-ниските цени, равносметката на бизнеса е далеч по-мрачна. Концесионерите определят сезон 2026 като малко по-слаб от миналогодишния.

Обясненията са няколко - свитият потребителски портфейл, повишените цени, скъпите горива и недостатъчният брой полети. Всички те, по думите на Цветков, са „казали своята дума“.

„Надяваме се целият бранш да си е взел поуките и да направим всичко възможно заедно с другите колеги от туристическия бранш, така че догодина да посрещаме един по-добър сезон“, каза той.

Посещаемостта вече започва да спада, но причината този път е далеч по-прозаична - идва 15 септември и българските семейства постепенно заменят плажните чанти с ученическите раници. Според концесионерите обаче по голяма част от плажовете все още има достатъчно хора и сериозен поток се очаква поне до средата на месеца.

Спасителният пояс се казва „Евровизия“

Туристическият бизнес по Южното Черноморие вече гледа към следващия сезон, а този път има и доста музикална причина за оптимизъм. Бургас официално ще бъде домакин на „Евровизия 2027“, като двата полуфинала са на 11 и 13 май, а големият финал - на 15 май в „Арена Бургас“.

Това означава, че традиционното спокойно пролетно приготовление този път няма да мине. Местният бизнес вече обяви намерение плажове и заведения да бъдат в пълна готовност още от 1 май, включително с по-ранно набиране на персонал.

Самата подготовка вече върви. Около „Арена Бургас“ започна заравняване на терени и е струпана тежка техника, а държавата е предвидила 20 млн. евро до края на 2026 г. за организацията на конкурса.

Концесионерите също признават, че няма да изглежда особено впечатляващо хиляди чуждестранни гости да пристигнат за най-голямото музикално събитие в Европа, докато край тях плажовете още се подготвят за сезон. Затова очакването е поне Бургас и близките курорти да бъдат приведени в летен вид необичайно рано.

А дотогава туристите имат една съвсем конкретна утеха - септемврийското море е топло, плажовете още са охраняеми, а чадърът и шезлонгът на някои места най-сетне започнаха да струват по-малко, вместо повече.