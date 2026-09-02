Радев обяви голяма реформа, ударно строят 3 магистрали

Премиерът Румен Радев отчете работата на правителството по Плана за възстановяване и устойчивост, обяви драстично намаляване на продуктовите такси за електрическа и електронна техника и посочи ключовите инфраструктурни проекти, върху които кабинетът ще съсредоточи усилията си. Той направи изявлението в началото на правителственото заседание.

Радев изтъкна, че ще има промяна в продуктовите такси за електрическа и електронна техника. По думите му те ще бъдат намалени драстично - средно четири пъти. „С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един-единствен начин - с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите“, заяви министър-председателят.

Той определи решението като първа стъпка към по-мащабна реформа на системата за управление на отпадъците. „Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите“, каза Радев.

Премиерът подчерта, че намаляването на финансовата тежест не означава отстъпление от екологичните цели. „Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. Управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а най-вече с постигнатия резултат“, заяви той.

По думите му кабинетът ще продължи да работи за система, при която гражданите и компаниите няма да плащат цената за неефективното управление на сектора.

„Ще продължим да работим за справедлива и ефективна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност“, каза премиерът.

„За три месеца и половина трябваше да компенсираме години бездействие по ПВУ“

Министър-председателят започна с Плана за възстановяване и устойчивост, като посочи, че тази седмица приключва изпълнението му в целия Европейски съюз. „Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България“, заяви Радев.

По думите му осигуреното финансиране по петото и шестото плащане е от особено значение предвид състоянието на публичните финанси. „Осигурените пари по пето и шесто плащане са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансови постъпления за 2026 година“, каза премиерът.

Според него отпускането на средствата от Европейската комисия е и оценка за предприетите от кабинета действия в областта на върховенството на закона и противодействието на корупцията.

„Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реалните действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията“, посочи Радев.

Премиерът благодари на вицепремиера, на министрите и на останалите ангажирани с процеса за свършената работа в условията на сериозен недостиг на време. Той открои и бързото придвижване и приемане на законите, необходими за провеждането на реформите и получаването на европейското финансиране.

„Хемус“, Русе - Велико Търново и Видин - Ботевград остават сред приоритетите

Като друг основен приоритет на кабинета Радев посочи подобряването на транспортната свързаност. Според него развитието на пътната инфраструктура има пряко значение както за безопасността на движението, така и за икономическото развитие на регионите.

„Наш неотменим приоритет остава и подобряването на транспортната свързаност като гарант за повишена пътна безопасност и ускорено икономическо развитие на регионите“, заяви министър-председателят. Той постави специален акцент върху автомагистрала „Хемус“, магистралата Русе - Велико Търново и скоростния път Видин - Монтана като част от направлението Видин - Ботевград.



