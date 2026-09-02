Гюров се прицели в две партии, изправи ПП-ДБ на нокти

Кандидатът на умните и красивите за президент Андрей Гюров изглежда не разчита само на скромната подкрепа от "Демократична България" и "Продължаваме промяната", защото се прицели в електората на две други партии - ГЕРБ и социалистите. Той очаквал много социалисти да гласуват за него, с което изправи ПП-ДБ на нокти и си призна, че изобщо не е дясната кандидатура, която хората на Ивайло Мирчев и на Асен Василев рекламират.

Минути преди Гюров да протегне ръка към левия електорат, бившият шеф на ДСБ Атанас Атанасов заяви пред бТВ, че ще гласува за Гюров, защото той бил "проевропейската дясна кандидатура, която давала отпор на лявото". По всичко личи, че идеологическите престрелки в ПП-ДБ тепърва започват.

Партийните централи

„Президентската надпревара няма да бъде решена от партийните централи, а от българските граждани", каза в удобното студио на Нова тв Гюров. Той подчерта, че не търгува подкрепа срещу политически обещания и няма да води разговори с партийни централи за подкрепа на кандидатурата си.

Но очаквал подкрепа от избирателите на ГЕРБ, както и от хора, които са гласували за „Прогресивна България“. „Разговарял съм с много избиратели на ГЕРБ и вярвам, че те ще подкрепят моята кандидатура заради принципите, които отстоявам“, посочи той. Гюров допълни, че е разговарял и с хора от ръководството на партията, които са му споделяли, че макар политическото говорене да е различно, уважават позициите му и професионалния му опит.

Ухажването на левите

Гюров заяви, че е отворен към избиратели както от левия, така и от десния политически спектър. „Тук става въпрос за това дали трябва да концентрираме цялата власт в едни ръце, или трябва да има баланс“, коментира Гюров. Според него президентската институция трябва да бъде ясен коректив на властта, когато това е необходимо.

Гюров коментира и своята политическа биография, представяйки се за независим, въпреки че бе председател на ПГ на "Продължаваме промяната" и именно като техен представител отиде в БНБ. „Има хора, които са зависими, но има и такива, които са били представители на определени партии и все пак са запазили своята независимост – аз съм от вторите“, каза той.

Според Гюров механизмът на т.нар. „домова книга“ може да бъде подобрен, така че да има повече възможности за избор при назначаването на служебно правителство.

Гюров свърза високите цени и с големия бюджетен дефицит. Според него се наблюдава и прехвърляне на хора от частния към държавния сектор, като служителите в администрацията получават увеличения на възнагражденията, докато работещите в частния сектор, които плащат данъци и осигуровки, не могат да очакват автоматично същото.

Съдебната реформа

По отношение на съдебната реформа той посочи, че е необходима по-цялостна оценка на проблемите. Според него една от негативните тенденции е концентрацията на власт и управлението на цели системи по начин, който не води до по-голяма ефективност и по-добри решения за гражданите.

Кандидатът за президент коментира и личната си мотивация да се включи в надпреварата. По думите му притеснения винаги има, но когато дойде време за поемане на отговорност, той не бяга от нея.

Откровеният Кандев

Гюров представи и кандидата си за вицепрезидент Георги Кандев, като заяви, че разчита на неговата откровеност. „Знам, че Георги Кандев винаги ще ми казва истината, независимо дали ще ми харесва, или не“, каза той.

Гюров сподели, че е обсъдил решението да се кандидатира за президент със своята съпруга. Тя също е икономист и преподава в Американския университет. Той не изрази притеснение за семейството си, след като и синовете му вече са големи - единият завършва университет тази година, а другият тази година започва.