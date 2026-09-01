3 млрд. евро минус в бюджета. До октомври София трябва да покаже план пред ЕС

Бюджетният дефицит на България достигна 3 млрд. евро към края на август 2026 г., показват предварителните данни и оценки на Министерството на финансите. Това представлява 2,4% от прогнозния БВП и е най-важният показател в новите данни за изпълнението на бюджета.

Само месец по-рано дефицитът по консолидираната фискална програма беше около 2,2 млрд. евро, или 1,8% от прогнозния БВП, което означава влошаване с близо 800 млн. евро през август.

Увеличението идва в чувствителен за публичните финанси момент. От 10 юли България официално е в процедура при прекомерен дефицит на ЕС. Съветът на ЕС я откри заради прогнозата, че дефицитът на сектор „Държавно управление“ ще достигне 4,1% от БВП през 2026 г. и ще остане над европейската граница от 3% и през 2027 г.

ПВУ натисна бюджета през август

Министерството на финансите обяснява рязкото месечно влошаване основно с големите инвестиционни плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. Те са били концентрирани именно през август заради крайния срок за допустимост на дейностите - 31 август 2026 г.

Натискът върху касовото салдо ще продължи до получаването на петото плащане от Европейската комисия по ПВУ. Подобен ефект се видя и през юли, но тогава в обратна посока - България получи 0,9 млрд. евро по четвъртото искане за плащане, което временно подобри бюджетното салдо. Министерството още тогава предупреди, че през август предстои концентрация на значителни разходи по плана.

30,1 млрд. евро приходи срещу 33,1 млрд. разходи

Към края на август приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма се очаква да достигнат 30,1 млрд. евро. Това е 60,7% от планираното за цялата година и с 3,2 млрд. евро повече спрямо същия период на 2025 г.

Само данъчните приходи са нараснали с 2,2 млрд. евро, или 10,1%, а помощите и даренията са с 1,5 млрд. евро повече. В същото време неданъчните приходи изостават с около 0,5 млрд. евро спрямо миналата година, основно заради по-ниските постъпления от дивиденти на държавните предприятия.

Разходите обаче са достигнали 33,1 млрд. евро при 29,6 млрд. евро година по-рано. Така за осем месеца държавата е похарчила с около 3,5 млрд. евро повече спрямо същия период на 2025 г.

Пенсии, заплати и инвестиции дърпат разходите нагоре

Министерството посочва няколко основни причини за увеличението. По-високи са социалните и здравноосигурителните плащания, включително пенсиите след индексациите по швейцарското правило от 1 юли 2025 г. и 1 юли 2026 г.

Върху бюджета тежат и увеличената минимална работна заплата от началото на 2026 г., повишените възнаграждения с натрупаната инфлация за 2025 г., както и значително по-големите капиталови разходи. Последните са свързани основно с проектите по Плана за възстановяване и устойчивост и Общинската инвестиционна програма.

До края на август България е внесла и около 0,8 млрд. евро в бюджета на Европейския съюз.

Процедурата от Брюксел вече тече

Важно е сегашните 2,4% дефицит към август да не се сравняват директно с европейската граница от 3%. Показателят на Министерството на финансите е касовото изпълнение по КФП за първите осем месеца, докато процедурата на ЕС се основава на дефицита на сектор „Държавно управление“ за цялата година по европейската статистическа методология.

Съветът на ЕС откри процедурата срещу България на 10 юли и определи срок до 15 октомври 2026 г., в който страната трябва да представи ефективни мерки за намаляване на дефицита. Целта е прекомерният дефицит да бъде прекратен до 2029 г.

Брюксел постави и конкретни ограничения върху ръста на нетните разходи - натрупаният номинален ръст не трябва да надхвърля 4,2% през 2026 г., 7,7% през 2027 г., 11,4% през 2028 г. и 15% през 2029 г.

Годишният бюджет допуска значително по-голям дефицит

Приетата бюджетна рамка за 2026 г. предвижда дефицит по консолидираната фискална програма от 5,7% от БВП. За 2027 г. е заложено той да спадне до 3,8%, а през 2028 г. - до 3%.

По данни на Министерството на финансите предвиденият за цялата 2026 г. дефицит по КФП е около 7,19 млрд. евро. Към края на август натрупаното отрицателно салдо от 3 млрд. евро е значително под тази годишна рамка, но през оставащите месеци предстоят още разходи, включително плащания по инвестиционните програми.

Окончателните данни за изпълнението на бюджета към 31 август ще бъдат публикувани от Министерството на финансите в края на септември.